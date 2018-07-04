Алена Водонаева – одна из самых скандальных участниц Дома-2. И уж она-то хорошо знает, что такое измены. Поэтому и позволила себе влезть в конфликт Сергея Шнурова с женой Матильдой.

Алена Водонаева – одна из самых скандальных участниц "Дома-2". И уж она-то хорошо знает, что такое измены. Поэтому и позволила себе влезть в конфликт Сергея Шнурова с женой Матильдой.Пресса писала, что фронтмен группы "Ленинград" якобы застал Матильду с другим в номере отеля. Женя гордо бросила ему из-под простынки фразу, мол, "ты мне не докладываешь, с кем пропадаешь, вот и меня не контролируй". Но Водонаевой эта ситуация кажется странной."У меня много вопросов к Сергею в этой ситуации, – возмущена Алена. – Представим, что журналисты ошиблись и причина развода иная, тогда Шнуров, как настоящий мужчина, обязан опровергнуть информацию о горячих вечеринках Матильды в отеле. Вот какой мужик захочет жениться на женщине, об изменах которой не знает только ленивый? После таких публикаций в СМИ Матильде будет сложно вновь завоевать доверие мужчин, поэтому Шнур обязан пресечь слухи, если, конечно, это только слухи. А если нет, то, мне кажется, каждый супруг имеет полное моральное право как минимум плюнуть в лицо предателю, а потом отправиться в загс подавать на развод".Рассказала она и про собственный развод. "Когда поняли, что после пяти совместных лет отношения охладели, то приняли решение расстаться, сохранив верность в браке и взаимное уважение. Мы не стали доводить до агонии отношения, которые когда-то были дороги обоим. Так что ни про моего нынешнего мужа, ни про бывшего никто не может сказать, что он "рогатый". Я этого просто не допущу", – цитирует Водонаеву .Напомним, что союз Сергея и Матильды Шнуровых длился восемь лет длился. А месяц назад они развелись! Поклонники до сих пытаются понять, что случилась у пары. Сама Матильда уход от Шнурова прокомментировала странно: "Дорогие конспираторы, наблюдатели, исследователи, толкователи и, конечно, доброжелатели. Жизнь сложнее, чем лента новостей. Не пытайтесь разобраться, удовлетворяя свое любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно".