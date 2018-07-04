Ирина Аманти в ужасе от бесчинств, которые творит адвокат Катя Гордон. Но терпеть ее выходки и козни жена певца больше не намерена.

Ирина Аманти в ужасе от бесчинств, которые творит адвокат Катя Гордон. Но терпеть ее выходки и козни жена певца больше не намерена.Ирина Аманти то и дело упрекает Катю Гордон в самопиаре, мол, адвокат продает информацию о деле Ольги Казаченко телеканалам. "Гордон – подлая женщина, которая зарабатывает деньги на чужих судьбах и травит людей. Катя до сих пор не понимает, кто Вадик в этой стране, и как она лишила его работы и всего на свете. Ее скоро люди загрызут. Это издевательство ради денег", – заявила Аманти.Очередной пример того, как можно опуститься, был явлен на заседании Гагаринского суда 3 июля 2018 года, который Аманти называет не иначе как "адом". "Все понятно с птушницей Олей. Это было просто издевательство, весь суд смеялся на заседании. Она (Ольга – Прим.ред.) маниакально зависимая, устроить два часа ада в суде – это позорище, а с Катей Гордон все понятно", — цитирует АмантиРанее в интервью Dni.Ru она : "Катя Гордон и ее непонятно от кого рожденные сыновья всюду кричат, что защищают интересы Ольги Казаченко. На самом деле они только начали участвовать в этом деле, требуя признания недееспособности Вадика. Так вот, Вадим обратился в наркологический и психиатрический диспансер и взял необходимые справки, подтверждающие вменяемость, адекватность и здоровье. А знаете, на чем основывается обвинение Ольги Дмитриевны и Кати Гордон? На том, что он женился на Ирине Аманти, то есть на мне! Это вообще нормально?"Стоит заметить, что Ольга Казаченко и Катя Гордон в конце-концов отозвали свой иск о признании артиста недееспособным. Но, очевидно, продолжат травить и порочить ни в чем не виноватого артиста, выставляя его монстром и чудовищем.