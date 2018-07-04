Испугались чёрного дыма. Сегодня многие жители Гусь-Хрустального могли наблюдать в небе клубы густого дыма. Оказалось, горели заброшенные склады местного пивзавода. Это видео разместили очевидцы в соцсетях. Здесь отчетливо видно, что рядом с бесхозным строением находятся другие помещения. Огонь мог перекинуться на них. Очевидцы вызвали пожарных.

Испугались чёрного дыма. Сегодня многие жители Гусь-Хрустального могли наблюдать в небе клубы густого дыма. Оказалось, горели заброшенные склады местного пивзавода. Это видео разместили очевидцы в соцсетях. Здесь отчетливо видно, что рядом с бесхозным строением находятся другие помещения. Огонь мог перекинуться на них. Очевидцы вызвали пожарных. Через 5 минут огнеборцы прибыли на место и ликвидировали открытый огонь. Причины пожара сейчас устанавливают эксперты, по предварительной версии - заброшенные склады подожгли дети.Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области: "Всего на тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 12 человек личного состава. Общая площадь пожара составила 300 кв.м. Горел мусор на территории неэксплуатируемого здания. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - детская шалость".