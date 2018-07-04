Жанна Агузарова показала пикантные фотографии. 55-летняя артистка без стеснения запечатлела себя с обнаженной грудью и прочими аппетитными частями тела.

Жанна Агузарова показала пикантные фотографии. 55-летняя артистка без стеснения запечатлела себя с обнаженной грудью и прочими аппетитными частями тела.Одна из самых экстравагантных исполнительниц отечественной эстрады Жанна Агузарова завела страничку в социальной сети Instagram. Несмотря на то, что профиль артистки под ником "Королева российского рок-н-ролла" закрыт, в распоряжении ушлых журналистов оказались личные фотографии артистки.Так, в Сети распространились , на которых 55-летняя Жанна без ложной скромности демонстрирует свои аппетитные формы. Как оказалось, на "обнаженку" Агузарову потянуло после того, как отечественные футболисты одержали победы на чемпионате мира, который полным ходом идет в России. "Это было жарко! С гордостью нанесла флаг нашей страны на мое мерцающее тело. Посвящаю лучи солнца российской футбольной команде, желаю им удачи. Когда находилась в Египте, стеснялась выставлять подобные откровенные снимки!" – цитирует Жанну Агузарову .Отметим, что эксцентричная певица много лет живет в Америке. В Лос-Анджелесе у нее квартира, однако в Россию Агузарова прилетает регулярно – выступает на корпоративах, причем, по некоторой информации, берет за свои выступления примерно три миллиона рублей. Примечательно, на нее всегда высокий спрос.Впрочем, по последним данным, недавно исполнительница вернулась в Россию. Об этом представителям СМИ рассказал ее директор Алексей Кан. "Жанна сейчас в Москве, отдыхает от долгих перелетов. Поклонников прошу не переживать за кумира, у нее все хорошо. Думаю, ближе к осени она порадует новыми творениями!"