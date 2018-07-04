Все участники матча показали колоссальную самоотдачу и яркий пример командного духа и мастерства, тем самым поддержав национальную сборную...

Сотрудники полиции УВД по ТиНАО совместно с представителями Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве и при окружном Управлении, а также студентами Российской государственной академии интеллектуальной собственности в рамках участия в флешмобе # ЧеканьЗаНаших организовали и провели командный чемпионат по футболу для воспитанников филимонковского детского дома-интерната «Солнышко» в поддержку сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.На футбольное поле вышли команда сборной воспитанников филимонковского детского дома-интерната «Солнышко» и студентов РГАИС и сборная команда полицейских Новой Москвы и членов Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ТиНАО.Все участники матча показали колоссальную самоотдачу и яркий пример командного духа и мастерства, тем самым поддержав национальную сборную.В завершение турнира юных воспитанников детского дома ждал праздничный сюрприз. В торжественной обстановке секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим Бреев и член Общественного совета при УВД по ТиНАО Екатерина Еременко вместе с врио помощника начальника по работе с личным составом полковником полиции Ольгой Крижановской вручили ребятам настоящую форму сборной России по футболу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79