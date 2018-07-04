В перегоне между станциями «Полежаевская» и «Беговая» между гражданами Великобритании и Колумбии произошел конфликт, в который вмешались сотрудники УВД на Московском метрополитене...

4 июня около 02:00 часов в перегоне между станциями «Полежаевская» и «Беговая» между гражданами Великобритании и Колумбии произошел конфликт, в который вмешались сотрудники УВД на Московском метрополитене.Попытка гостей столицы нарушить общественный порядок полицейскими была пресечена. Граждане были выведены из поезда на платформу станции «Беговая».В ходе разбирательства участники инцидента претензий друг к другу не высказали, конфликт был исчерпан.Полицейские провели с иностранными болельщиками профилактическую беседу, после чего иностранцы были отпущены.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18