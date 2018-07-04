Гость столицы поблагодарил сотрудников полиции за оперативность в работе...

«Сотрудники Отдела полиции "Китай-город" возвратили иностранному гражданину забытую им в ресторане сумку», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от 36-летнего гражданина Германии. Мужчина сообщил, что в одном из ресторанов на Никольской улице он забыл свою сумку, в которой находились его личные вещи и денежные средства.В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение вещей иностранца. Выяснилось, что уборщица ресторана обнаружила сумку и отнесла ее в администрацию заведения. Сумку передали полицейским.Полицейские немедленно связались с заявителем и сообщили ему, что пропажа нашлась. Иностранный турист прибыл в отдел полиции, где сотрудники полиции передали ему забытые им вещи.Гость столицы поблагодарил сотрудников полиции за оперативность в работе. Он сказал, что по собственной невнимательности забыл свои вещи, но полицейские очень быстро разыскали их и вернули в полной сохранности. Гражданин Германии рад был отметить, что в целом в России он получил теплый и душевный прием.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61