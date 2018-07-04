С фасада здания главка следственного управления Следственного комитета России по Московской области исчезла вывеска. Полиция ведет розыск злоумышленника, который украл золотую металлическую табличку со стены дома 27 на улице Рождественка.

С фасада здания главка следственного управления Следственного комитета России по Московской области исчезла вывеска. Полиция ведет розыск злоумышленника, который украл золотую металлическую табличку со стены дома 27 на улице Рождественка в Москве.Ущерб от кражи составляет 13 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Возбуждено уголовное дело о мелкой краже.В соцсетях между тем стали появляться фотографии с украденной табличкой. В том числе на ее фоне фотографируются приехавшие на чемпионат мира по футболу в Россию иностранные болельщики.Ранее в Москве был задержан болельщик английской футбольной сборной. На памятнике Федору Черенкову у стадиона "Спартак" он написал краской England. Англия стала восьмой командой, которая пробилась в четвертьфинал чемпионата.