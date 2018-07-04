Театр Современник вернется в родные стены уже осенью. Реконструкция исторического здания на Чистопрудном бульваре близится к завершению. И теперь Современник не только по репертуару, но и по техническому оснащению сможет соответствовать своему названию.

Театр "Современник" вернется в родные стены уже осенью. Реконструкция исторического здания на Чистопрудном бульваре близится к завершению. И теперь "Современник" не только по репертуару, но и по техническому оснащению сможет соответствовать своему названию. Спектакли будут проходить на сцене-трансформере, которая позволит воплотить в жизнь самые сложные задумки режиссеров.Главные роли здесь сейчас исполняют сварщики, а вместо сцены пока строительные леса. Театр "Современник" с каждым днем все ближе к долгожданному открытию после 3-летней реконструкции."Мы находимся уже непосредственно в сценическом пространстве, сейчас завершается монтаж колосняков и галерей для обслуживания декораций", — показывает Антон Андреев, заместитель руководителя проекта реконструкции московского театра "Современник"."Современник" переехал в здание на Чистопрудном бульваре в 70-х годах, с того времени оно ни разу не подвергалось капитальному ремонту. Несущие конструкции обветшали, инженерные системы устарели. Технологически "Современник" начал отставать от времени."Жизнь идет вперед семимильными шагами, все меняется. Понятно, что у нас появляется новое оборудование, которое должно работать. Что такое театр? Это масса спецэффектов", — объясняет Игорь Попов, директор московского театра "Современник".Свет, звук, механизмы для смены декораций, современные системы кондиционирования и пожарной безопасности. Для всего этого нужно электричество. Но старых мощностей обновленному театру просто не хватило бы."У театра раньше было старое оборудование, и он потреблял порядка 600 КВ. Новая нагрузка у театра порядка 1400 КВ, и старая подстанция уже не могла обеспечить эту мощность. Соответственно, потребовалось строительство новой подстанции", — говорит Роман Любимов, заместитель руководителя Центрального округа "Московских кабельных сетей" по капитальному строительству.Новую трансформаторную подстанцию построили прямо на территории театра. Ее запустят уже через несколько недель, и строительные работы, которые и так опережают график, пойдут еще быстрее.На полу зрительного зала появится инженерная доска. В тон ей и облицовка стен — рейки из шпонированного дубом алюминия. В центре зала организуют несколько рядов для маломобильных зрителей.- Принципиально расположение кресел не изменится, но удобство будет уже гораздо выше.Попадать в зал зрители будут через просторное фойе с историческими французскими окнами. Их строители обнаружили под старой кирпичной кладкой. Удивить обещают и техническим оснащением сцены."По зрительным залом расположится так называемый выкатной круг, который при необходимости будет появляться на сцене", — рассказывает Игорь Попов, директор московского театра "Современник".Закончить отделочные работы строители должны к осени. Новый сезон артистам придется встречать еще во Дворце на Яузе, пока декораторы и постановщики "Современника" будут решать, как использовать новые возможности театра в своих спектаклях.