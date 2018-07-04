Объем портфеля накопительных счетов банка ВТБ за пять месяцев текущего года вырос на 84,5 млрд руб. и превысил 300 млрд рублей. При этом количество клиентов, оформивших продукт, увеличилось на 35% ..

Объем портфеля накопительных счетов банка ВТБ за пять месяцев текущего года вырос на 84,5 млрд руб. и превысил 300 млрд рублей. При этом количество клиентов, оформивших продукт, увеличилось на 35% — до 1,6 млн человек.Основной объем привлечения, более 90%, приходится на национальную валюту. Средняя сумма, размещаемая на накопительном счете, составляет 150 тыс. рублей.До конца года банк ВТБ планирует сохранить тенденцию роста портфеля накопительных счетов и увеличения количества клиентов, оформивших данный продукт.Накопительный счет позволяет клиенту в любое время воспользоваться собственными денежными средствами без потери ранее начисленных процентов, а также получить высокую процентную ставку на остаток. Продукт является бессрочным, закрыть его можно в любой момент. Размещенные на счете средства (до 1,4 млн руб.) застрахованы АСВ.До 31 августа 2018 г. в ВТБ действует акция, в рамках которой клиенты могут увеличить на 3,5 пп ставку по своему накопительному счету в первый месяц размещения средств – до 7,5% годовых. Условия действительны для владельцев «Мультикарты», подключивших опцию «Сбережения» и оформивших накопительный счет в сроки проведения акции.