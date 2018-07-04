Несколько человек попали в реанимацию в результате ДТП в
Сочи. Иномарка вылетела на тротуар и буквально смела с него прохожих.
Несколько человек попали в реанимацию в результате ДТП в
Сочи. Иномарка вылетела на тротуар и буквально смела с него прохожих.
Трагедия произошла на перекрестке Батумского шоссе и
Ленинградской улицы. Водитель иномарки не справился с управлением и на большой
скорости вылетел на тротуар. Группа прохожих направлялась по ходу автомобиля -
люди были спиной к летящей на них машине и не могли среагировать.
Один из прохожих – мужчина – погиб на месте. Две женщины с
тяжелыми травмами оказались в реанимации. Сообщается, что водитель иномарки
уснул за рулем, пишет Life.ru.