Несколько человек попали в реанимацию в результате ДТП в Сочи. Иномарка вылетела на тротуар и буквально смела с него прохожих.

Несколько человек попали в реанимацию в результате ДТП вСочи. Иномарка вылетела на тротуар и буквально смела с него прохожих.Трагедия произошла на перекрестке Батумского шоссе иЛенинградской улицы. Водитель иномарки не справился с управлением и на большойскорости вылетел на тротуар. Группа прохожих направлялась по ходу автомобиля -люди были спиной к летящей на них машине и не могли среагировать.Один из прохожих – мужчина – погиб на месте. Две женщины стяжелыми травмами оказались в реанимации. Сообщается, что водитель иномаркиуснул за рулем, пишет Life.ru.