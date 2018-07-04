Запад вслед за Украиной закатил истерику из-за
переименования нескольких российских танковых полков в честь украинских
городов, которые они освобождали в ходе Великой Отечественной войны. Колумнист
влиятельного американского издания Newsweek Джейсон Лемон назвал такое решение
провокационным.
Запад вслед за Украиной закатил истерику из-за
переименования нескольких российских танковых полков в честь украинских
городов, которые они освобождали в ходе Великой Отечественной войны. Колумнист
влиятельного американского издания Newsweek Джейсон Лемон назвал такое решение
"провокационным".
По его словам, несмотря на заявления Москвы, что
переименование подразделений идет в русле поддержания воинских традиций,
решение Владимира Путина стоит рассматривать в контексте продолжающихся
трудностей в отношениях между Россией и Западом.
Лемон напомнил, что в январе этого года Москва
"совершила аналогичный шаг", переименовав одно из подразделений
военно-воздушных сил в "Таллиннский" в честь эстонской столицы.
"Это решение обосновывалось желанием воспитывать военнослужащих в духе
верности воинскому долгу", – пишет журналист.
В статье приводится мнение Дерека Аверре – сотрудника
Бирмингемского университета, занимающегося исследованиями по внешней политике
России. Ученый заявляет, что действия Москвы можно объяснить ее беспокойством
расширением ЕС и НАТО на восток.
"Русские – любители произвести
впечатление, и рассказы о былой славе советской России вполне служат их цели",
– рубит правду-матку американец. В доказательство "агрессивности"
России автор напоминает, что в начале июня этого года Россия пообещала, что
отреагирует на увеличение численности американских подразделений в Норвегии.
Напомним, в начале этой недели Владимир Путин подписал указ,
присваивающий почетные наименования 11 российским полкам, освобождавших
украинские и белорусские города в годы Великой Отечественной войны. Так, 6-й
танковый стал "гвардейским Львовским", 381-й артиллерийский полк
получил почетное наименование "гвардейский Варшавский", а 68-й
танковый полк – "гвардейский Житомирско-Берлинский".
Решение главы российского государства вызвало всеобщую
истерию в Незалежной. Местные "эксперты" наперебой кинулись
утверждать, что Путин якобы обозначил, в каких городах указанные подразделения
будут дислоцироваться в будущем.