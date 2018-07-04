Запад вслед за Украиной закатил истерику из-за переименования нескольких российских танковых полков в честь украинских городов, которые они освобождали в ходе Великой Отечественной войны. Колумнист влиятельного американского издания Newsweek Джейсон Лемон назвал такое решение провокационным.

Запад вслед за Украиной закатил истерику из-запереименования нескольких российских танковых полков в честь украинскихгородов, которые они освобождали в ходе Великой Отечественной войны. Колумниствлиятельного американского издания Newsweek Джейсон Лемон назвал такое решение"провокационным".По его словам, несмотря на заявления Москвы, чтопереименование подразделений идет в русле поддержания воинских традиций,решение Владимира Путина стоит рассматривать в контексте продолжающихсятрудностей в отношениях между Россией и Западом.Лемон напомнил, что в январе этого года Москва"совершила аналогичный шаг", переименовав одно из подразделенийвоенно-воздушных сил в "Таллиннский" в честь эстонской столицы."Это решение обосновывалось желанием воспитывать военнослужащих в духеверности воинскому долгу", – пишет журналист.В статье приводится мнение Дерека Аверре – сотрудникаБирмингемского университета, занимающегося исследованиями по внешней политикеРоссии. Ученый заявляет, что действия Москвы можно объяснить ее беспокойствомрасширением ЕС и НАТО на восток."Русские – любители произвестивпечатление, и рассказы о былой славе советской России вполне служат их цели",– рубит правду-матку американец. В доказательство "агрессивности"России автор напоминает, что в начале июня этого года Россия пообещала, чтоотреагирует на увеличение численности американских подразделений в Норвегии.Напомним, в начале этой недели Владимир Путин подписал указ,присваивающий почетные наименования 11 российским полкам, освобождавшихукраинские и белорусские города в годы Великой Отечественной войны. Так, 6-йтанковый стал "гвардейским Львовским", 381-й артиллерийский полкполучил почетное наименование "гвардейский Варшавский", а 68-йтанковый полк – "гвардейский Житомирско-Берлинский".Решение главы российского государства вызвало всеобщуюистерию в Незалежной. Местные "эксперты" наперебой кинулисьутверждать, что Путин якобы обозначил, в каких городах указанные подразделениябудут дислоцироваться в будущем.