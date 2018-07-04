Скандально известный блогер Лена Миро высказала на своей странице в LiveJournal смелое предположение. По ее мнению, певица занимается сомнительными духовными практиками.

Скандально известный блогер Лена Миро высказала на своей странице вLiveJournal смелое предположение. По ее мнению, певица занимается сомнительными духовными практиками.Недавно Сати призналась,что у нее был роман с женатым влиятельным мужчиной. Отвечая на нападкипо этому поводу, артистка сослалась на законы Ислама, согласно которым, мужчина может иметь несколько женодновременно. Казанова считает, что от подобного в жизни никто не застрахован."Сердцу разве прикажешь? Чтобы не осудить и камнями незабить, хотя бы стоит изучить исламскую культуру, где вторая жена допустима(как третья и даже четвертая)", – заявила исполнительница. Это высказывание возмутилоЛену Миро, и она в пух и прах раскритиковала певицу.(Здесь и далееорфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). "Эти слова из уст Сатизвучат более чем странно, учитывая, что она ведет себя, как сектантка. Хоть иназывает это йогой…. Сати в компании непонятных лиц давно занимается фиг знаетчем, называя это духовными практиками", – написала блогер.Она добавила, что нормальнаястудия йоги – это место, где занимаются физкультурой и растяжкой. "Секта – этоместо, где висят портреты непонятных лиц, которым вы бьете поклоны", – считаетМиро."Может ли женщина, котораяснимается в мужских журналах и молится в храмах, не имеющих отношения к Исламу,ссылаться на его законы?", – спрашивает Лена Миро. По мнению блогера, певица имеетдвойные стандарты. "Знаете, это очень удобно – примыкать к любой сильнойгруппе, когда жопа горит… Сати, хоть и родилась в мусульманской семье, давноотреклась от этой веры", – раскритиковала исполнительницу Лена Миро.