Скандально известный блогер Лена Миро высказала на своей странице в
LiveJournal смелое предположение. По ее мнению, певица занимается сомнительными духовными практиками.
Скандально известный блогер Лена Миро высказала на своей странице в
LiveJournal смелое предположение. По ее мнению, певица занимается сомнительными духовными практиками.
Недавно Сати призналась,
что у нее был роман с женатым влиятельным мужчиной. Отвечая на нападки
по этому поводу, артистка сослалась на законы Ислама, согласно которым, мужчина может иметь несколько жен
одновременно. Казанова считает, что от подобного в жизни никто не застрахован.
"Сердцу разве прикажешь? Чтобы не осудить и камнями не
забить, хотя бы стоит изучить исламскую культуру, где вторая жена допустима
(как третья и даже четвертая)", – заявила исполнительница. Это высказывание возмутило
Лену Миро, и она в пух и прах раскритиковала певицу.
(Здесь и далее
орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). "Эти слова из уст Сати
звучат более чем странно, учитывая, что она ведет себя, как сектантка. Хоть и
называет это йогой…. Сати в компании непонятных лиц давно занимается фиг знает
чем, называя это духовными практиками", – написала блогер.
Она добавила, что нормальная
студия йоги – это место, где занимаются физкультурой и растяжкой. "Секта – это
место, где висят портреты непонятных лиц, которым вы бьете поклоны", – считает
Миро.
"Может ли женщина, которая
снимается в мужских журналах и молится в храмах, не имеющих отношения к Исламу,
ссылаться на его законы?", – спрашивает Лена Миро. По мнению блогера, певица имеет
двойные стандарты. "Знаете, это очень удобно – примыкать к любой сильной
группе, когда жопа горит… Сати, хоть и родилась в мусульманской семье, давно
отреклась от этой веры", – раскритиковала исполнительницу Лена Миро.