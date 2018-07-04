Сегодня, 4 июля, в Иркутске был застрелен мужчина. Свидетели происшествия рассказывают, что этому событию предшествовала погоня. После того, как беглец попал в ДТП и был застрелен, нападающие скрылись.

Сегодня, 4 июля, в Иркутске развернулась настоящая криминальная драма: машина Toyota Ipsum, нарушая правила дорожного движения, на большой скорости пыталась скрыться от преследователей, однако на улице Кайская врезалась в автомобиль ВАЗ.Подоспевшие преследователи сделали несколько выстрелов по машине беглеца и скрылись. Пострадавшего — 30-летнего безработного мужчину — оперативно доставили в больницу, однако спасти его не удалось.В настоящее время полиция проводит расследование этого происшествия, возбуждено уголовное дело.