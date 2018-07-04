Близость с новым любовником – это всегда трепетно и волнительно. Если у мужчин первый секс, как правило, вызывает азарт и любопытство, то у женщин он может спровоцировать настоящую панику. Как все пройдет?, Понравлюсь ли я ему в постели?, Как бы не оплошать… – такие мысли крутятся в голове девушки перед интимной близостью. Страх развивает еще большую неуверенность в себе. Именно из-за комплексов многие женщины слишком долго оттягивают первый секс.

Близость с новым любовником – этовсегда трепетно и волнительно. Если у мужчин первый секс, как правило, вызываетазарт и любопытство, то у женщин он может спровоцировать настоящую панику. "Каквсе пройдет?", "Понравлюсь ли я ему в постели?", "Как бы не оплошать…" – такиемысли крутятся в голове девушки перед интимной близостью. Страх развивает ещебольшую неуверенность в себе. Именно из-за комплексов многие женщины слишкомдолго оттягивают первый секс.Чтобы не растрачивать свою энергиюна пустые переживания, а направить ее в нужное русло, следует всего лишьизучить правила первого секса с новым партнером.Будьте естественнойЗдесь под понятием "естественность"не подразумеваются растрепанные волосы и отсутствие макияжа. Но наряжаясь наинтимное свидание, не перегните палку. Если у вас маленькая грудь, не надонадевать бюстгальтер, увеличивающий ее на три размера. Не используйте роскошныйпарик, если ваши волосы тонкие от природы. Push Up на попе вам тоже ни чему.Все это придется снять перед мужчиной. И что он увидит? С пышногрудойблондинки его возлюбленная превратиться в худенькую барышню с короткими волосами. Это приведет его в смятение.Если вы все же используете"накладную" красоту, то в процессе общения с новым бойфрендом постепенноснимайте из себя все искусственное. Мужчина должен узнать, как вы выглядите насамом деле, прежде чем вступить с вами в интимную связь. Бояться этого не надо.Если вы ему действительно нравитесь, ваши недостатки его не отпугнут.Удалите с тела лишнее волосыСейчас редко встретишь девушку,которая не делает депиляцию. И все-таки не будет лишним напомнить, что всеволосы на ногах, в зонах подмышек и бикини должны быть удалены. Мужчины любятгладкое женское тело, и в этом случае естественность не уместна.Перед свиданием обязательно нужнопринять душ, чтобы не отпугнуть партнера неприятным запахом. Свежесть и чистота– залог приятного и удачного секса. Есть люди, которые предпочитают приниматьдуш вместе. Так вот, перед первой близостью этого делать не стоит. Сначаланужно узнать друг друга в постели, и лишь потом принимать совместный душ.Правильно выберите бельеБелье для интимного свидания должнобыть красивым и соблазнительным, но не экстравагантным. Если вы наденете корсетили сногсшибательное боди, мужчина будет ожидать от вас чего-то необычного, а врезультате может разочароваться. Оптимальный вариант для такого случая –кружевное белье, которое слегка просвечивает тело. Этого будет достаточно,чтобы разыграть в мужчине интерес. А сюрпризы с вызывающими нарядами можно отложитьна будущее.Запах телаЛучший запах для мужчин – этоаромат опрятного женского тела. Не стоит обливаться парфюмом так, чтобы от васпахло за версту. Можете слегка сбрызнуть волосы духами, чтобы их аромат не былнавязчивым и не перебивал запах чистого тела. Однако не стоит пренебрегатьхорошим дезодорантом. Если вам не представится возможность принять душ передсамим сексом, то заранее позаботьтесь о гигиене подмышек. Ведь всем свойственнопотеть, а это не очень приятно для того, кто находиться рядом.Познание партнераПервый секс с любовником – этоновый мир, полный тайн. Не стройте иллюзий насчет своего партнера, рисуя ввоображении супер любовника, который исполнит все ваши желания. Не пытайтесьбыть волшебной любовницей и угадать все его желания. Ведь пока он для васзакрытая книга так же, как и вы для него. Читайте ее постепенно, строка застрокой. Просто наслаждайтесь друг другом, не ожидая чего-то сказочного.Не относитесь к первому сексу, какк экзамену на изобретательность и раскованность, иначе можете разочаровать ипартнера, и себя. Секс дает возможность видеть естественного человека, а ненадуманный образ, чувствовать его интимные желания и слабости.Обоюдное желаниеНе соглашайтесь на интимнуюблизость лишь потому, что "уже пора". Если желания вовсе нет, значит, нужнолибо подождать, либо вовсе расстаться. Вы должны хотеть своего мужчину, итолько тогда вы сможете ему полностью довериться и сполна насладитьсяблизостью. Если мужчина почувствует ваше желание не только получить ласку, но идарить удовольствие ему, он будет готов ради вас на все. Любые недостатки вашейвнешности или фигуры для него потеряют значение.Первый раз задает тон дальнейшимотношениямЖенщина должна знать себе цену.Если позволить мужчине быстро совершить половой акт и на этом все закончить, тотак он будет себя вести и в будущем. Конечно, бывают случаи, когда сексслучается спонтанно, и оба партнера от этого в восторге. Все мужчины имеютразный опыт, темперамент и воспитание. Но все они ведут себя так, как им этопозволяют женщины.Если вы позволите себя простоиспользовать, то нечего потом плакать и обвинять мужчину. Покажите партнеру,что с вами нужно заниматься любовью, а не просто удовлетворять своифизиологические потребности. Переключайте его на прелюдию, если он слишкомторопится. Дарите ему ласки и давайте понять, что ждете таких же от него. Не бойтесь говорить о своихжеланиях и предпочтениях. Если партнеру они не важны, тогда и вам вряд ли нужентакой мужчина. Но и вы сами должны проявлять активность, а не только ждатьудовлетворения своих желаний.В интимной близости с новымлюбовником нет ничего страшного. Наоборот, это очень интересно и волнительно.Это прекрасная возможность сблизиться и укрепить отношения, а также испытатьновые незабываемые ощущения. Самое главное – это искрение чувства к мужчине, ане наигранность и притворство.