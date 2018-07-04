В Атлантик-Сити вооруженный ножом чернокожий мужчина внезапно напал на полицейского, приехавшего на место ДТП. Преступник едва успел легко ранить стража порядка, и был моментально застрелен.

Полицейское управление США опубликовала видео происшествия, случившегося в Атлантик-Сити еще 22 июня, когда сотрудники органов правопорядка приехали по вызову на место ДТП.Внезапно к одному из инспекторов подошел чернокожий мужчина и напал на него с ножом. Два полицейских молниеносно отреагировали и произвели в преступника несколько выстрелов.Нападающим оказался 30-летний безработный по имени Тимати, позже он скончался в местной больнице от полученных ранений. О мотивах, побудивших его напасть на полицейского не сообщается.В свою очередь, раненый инспектор получил необходимую медицинскую помощь и сейчас находится в отпуске.