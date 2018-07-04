04.07.2018

2018-07-04 12:55:34

При пожаре в Мытищах пострадали люди

В подмосковных Мытищах произошел крупный пожар. Горело нежилое строение, передает . В результате инцидента пострадали люди. К настоящему времени огонь потушен.