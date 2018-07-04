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<a href="http://33live.ru/novosti/04-07-2018-putin-odobril-podorozhanie-voditelskix-prav-i-sts.html" target="_blank">Путин одобрил подорожание водительских прав и СТС</a> - Предложенный Госдумой законопроект предполагает повышение целого ряда пошлин за госуслуги, в числе которых выдача прав и постановка ТС на учет (но не только). Президент РФ инициативу поддержал.