Президент Владимир Путин подписал закон, изменяющий параметры
бюджета Пенсионного фонда России на текущий год. В соответствии с
нормативно-правовым актом, доходная часть ПФР сократится более чем на 66
миллиардов рублей, а дефицит значительно вырастет.
Президент Владимир Путин подписал закон, изменяющий параметры
бюджета Пенсионного фонда России на текущий год. В соответствии с
нормативно-правовым актом, доходная часть ПФР сократится более чем на 66
миллиардов рублей, а дефицит значительно вырастет.
Согласно документу, опубликованному на едином портале
правовой информации, доходы Пенсионного фонда уменьшатся в 2018 году на 66,8
миллиарда рублей, составив, таким образом, 8,266 триллиона рублей. Вместе с тем
расходы ПФР увеличиваются на 92,1 миллиарда – до 8,532 триллиона рублей.
Падение уровня доходов связано с уменьшением средств федерального бюджета,
выделяемых ПФР, пишет .
Таким образом, дефицит бюджета Пенсионного фонда России
увеличивается на 158,9 миллиарда рублей – до 265,5 миллиарда рублей. Увеличивающуюся
разницу между доходами и расходами планируется компенсировать за счет остатков
средств, которые образовались в бюджете ПФР в результате их неполного
использования в прошлом году.
Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев
объявил о предстоящей пенсионной реформе. Планируется увеличить возраст выхода
на пенсию для мужчин на пять лет, до 65 лет, а для женщин – на восемь, до 63.
При этом власти обещали россиянам значительный рост пенсионных выплат. Так,
руководитель минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов пообещал, что их
размер вырастет до 20 тысяч рублей к 2024 году.
В предстоящей пенсионной реформе правительство старается
учитывать мнение всех россиян, отметил глава кабмина Дмитрий Медведев. По его
словам, изменившиеся условия выхода на пенсию должны создать больше
возможностей для тех, кто находится в предпенсионном возрасте. Председатель
правительства подчеркнул, что в России появятся специальные программы,
направленные на переобучение работников старших возрастов.