Президент Владимир Путин подписал закон, изменяющий параметры бюджета Пенсионного фонда России на текущий год. В соответствии с нормативно-правовым актом, доходная часть ПФР сократится более чем на 66 миллиардов рублей, а дефицит значительно вырастет.

Президент Владимир Путин подписал закон, изменяющий параметрыбюджета Пенсионного фонда России на текущий год. В соответствии снормативно-правовым актом, доходная часть ПФР сократится более чем на 66миллиардов рублей, а дефицит значительно вырастет.Согласно документу, опубликованному на едином порталеправовой информации, доходы Пенсионного фонда уменьшатся в 2018 году на 66,8миллиарда рублей, составив, таким образом, 8,266 триллиона рублей. Вместе с темрасходы ПФР увеличиваются на 92,1 миллиарда – до 8,532 триллиона рублей.Падение уровня доходов связано с уменьшением средств федерального бюджета,выделяемых ПФР, пишет .Таким образом, дефицит бюджета Пенсионного фонда Россииувеличивается на 158,9 миллиарда рублей – до 265,5 миллиарда рублей. Увеличивающуюсяразницу между доходами и расходами планируется компенсировать за счет остатковсредств, которые образовались в бюджете ПФР в результате их неполногоиспользования в прошлом году.Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведевобъявил о предстоящей пенсионной реформе. Планируется увеличить возраст выходана пенсию для мужчин на пять лет, до 65 лет, а для женщин – на восемь, до 63.При этом власти обещали россиянам значительный рост пенсионных выплат. Так,руководитель минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов пообещал, что ихразмер вырастет до 20 тысяч рублей к 2024 году.В предстоящей пенсионной реформе правительство стараетсяучитывать мнение всех россиян, отметил глава кабмина Дмитрий Медведев. По егословам, изменившиеся условия выхода на пенсию должны создать большевозможностей для тех, кто находится в предпенсионном возрасте. Председательправительства подчеркнул, что в России появятся специальные программы,направленные на переобучение работников старших возрастов.