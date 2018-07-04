Новый метод диагностики рака открыли ученые. Зараженные
клетки находят с помощью звуковых волн.
Новый метод диагностики рака открыли ученые. Зараженные
клетки находят с помощью звуковых волн.
Зараженные клетки в организме пациента значительно крупнее,
чем обычные. Звуковые волны особой частоты обладают способностью находить эти
объекты и собирать их в определенной точке для последующего анализа.
Специалисты отмечают, что на сегодняшний день "золотым
стандартом" диагностики рака остается биопсия. Но метод этот болезненный и
менее эффективный, чем вновь найденный способ.
Новая методика обязана своим появлением группе ученых из Университета
Дьюка, Массачусетского технологического института и Наньянского
технологического университета. Медики подключают пациента к датчикам, которые
испускают звуковые волны особой частоты. Они проходят через кровеносные сосуды,
отталкиваются от циркулирующих зараженных клеток и возвращаются обратно, пишет журнал
Small.
Dni.Ru сообщали о том, что ученым удалось модифицировать вирус полиомиелита для борьбы с раком.Новое средство значительно повысило выживаемость пациентов с гиобластомой – летальным типом опухоли головного мозга. Обычно пациенты после постановки страшного диагноза живут не более 20 месяцев. Однако участники эксперимента, получавшие препарат, были живы в течение трех лет.
Однако некоторые эксперты отнеслись к новому методу с опасением. Они полагают, что необходимы дальнейшие клинические исследования на большем количестве пациентов, прежде чем такое лечение будет одобрено.
А израильские ученые выяснили, что виски защищает клетки организма от мутаций и препятствует развитию онкологии. В составе напитка присутствует эллаговая кислота – вещество, содержащееся в большинстве фруктов. Это сильный антиоксидант, защищающий клетки организма от окисления.