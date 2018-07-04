Новый метод диагностики рака открыли ученые. Зараженные клетки находят с помощью звуковых волн.

Новый метод диагностики рака открыли ученые. Зараженныеклетки находят с помощью звуковых волн.Зараженные клетки в организме пациента значительно крупнее,чем обычные. Звуковые волны особой частоты обладают способностью находить этиобъекты и собирать их в определенной точке для последующего анализа.Специалисты отмечают, что на сегодняшний день "золотымстандартом" диагностики рака остается биопсия. Но метод этот болезненный именее эффективный, чем вновь найденный способ.Новая методика обязана своим появлением группе ученых из УниверситетаДьюка, Массачусетского технологического института и Наньянскоготехнологического университета. Медики подключают пациента к датчикам, которыеиспускают звуковые волны особой частоты. Они проходят через кровеносные сосуды,отталкиваются от циркулирующих зараженных клеток и возвращаются обратно, пишет журналSmall.Dni.Ru сообщали о том, что ученым удалось модифицировать вирус полиомиелита для борьбы с раком.Новое средство значительно повысило выживаемость пациентов с гиобластомой – летальным типом опухоли головного мозга. Обычно пациенты после постановки страшного диагноза живут не более 20 месяцев. Однако участники эксперимента, получавшие препарат, были живы в течение трех лет.Однако некоторые эксперты отнеслись к новому методу с опасением. Они полагают, что необходимы дальнейшие клинические исследования на большем количестве пациентов, прежде чем такое лечение будет одобрено.А израильские ученые выяснили, что виски защищает клетки организма от мутаций и препятствует развитию онкологии. В составе напитка присутствует эллаговая кислота – вещество, содержащееся в большинстве фруктов. Это сильный антиоксидант, защищающий клетки организма от окисления.