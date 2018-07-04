Звезда,
свободная от серьезных отношений, встречается с двумя мужчинами. Причем, это вовсе
не ее знаменитые коллеги, а поклонники.
Звезда,
свободная от серьезных отношений, встречается с двумя мужчинами. Причем, это вовсе
не ее знаменитые коллеги, а поклонники.
После расставания с
актером Джастином Теру Дженнифер, в отличие от экс-супруга, находилась в
одиночестве. Видимо, "воздержанию" пришел конец. Личная жизнь 49-летней Энистон
заиграла яркими красками: актриса снова поверила в любовь.
По данным источника из окружения звезды, Дженнифер
ходит на свидания сразу с двумя ухажерами. На данный момент актриса выбирает
между кавалерами, поэтому серьезных отношений между ними нет, речь о стадии
конфетно-букетного периода.
Один из
поклонников – крупная шишка в технической отрасли. Мужчина недавно расстался с
женой, передает сайт . Их познакомил общий друг. Второй —
творческий человек, они познакомились несколько месяцев назад, когда Энистон
начала работать над новым проектом. По словам инсайдера, актриса так и светится
от счастья.
Ранее СМИ сообщили
о том, что Джен встречается с голливудским режиссером. За
некоторое время до этого ходили слухи о том, что артистка воссоединилась с
бывшим мужем Брэдом Питтом.
Напомним, встречаться Дженнифер Энистон и
Джастин Теру начали в мае 2011 года. В 2015 году
влюбленные поженились. О разводе они сообщили в феврале этого года. Актеры уверяли,
что несмотря на расставание, остались хорошими друзьями.