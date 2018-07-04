Звезда, свободная от серьезных отношений, встречается с двумя мужчинами. Причем, это вовсе не ее знаменитые коллеги, а поклонники.

Звезда,свободная от серьезных отношений, встречается с двумя мужчинами. Причем, это вовсене ее знаменитые коллеги, а поклонники.После расставания сактером Джастином Теру Дженнифер, в отличие от экс-супруга, находилась водиночестве. Видимо, "воздержанию" пришел конец. Личная жизнь 49-летней Энистонзаиграла яркими красками: актриса снова поверила в любовь.По данным источника из окружения звезды, Дженниферходит на свидания сразу с двумя ухажерами. На данный момент актриса выбираетмежду кавалерами, поэтому серьезных отношений между ними нет, речь о стадииконфетно-букетного периода.Один изпоклонников – крупная шишка в технической отрасли. Мужчина недавно расстался сженой, передает сайт . Их познакомил общий друг. Второй —творческий человек, они познакомились несколько месяцев назад, когда Энистонначала работать над новым проектом. По словам инсайдера, актриса так и светитсяот счастья.Ранее СМИ сообщилио том, что Джен встречается с голливудским режиссером. Занекоторое время до этого ходили слухи о том, что артистка воссоединилась сбывшим мужем Брэдом Питтом.Напомним, встречаться Дженнифер Энистон иДжастин Теру начали в мае 2011 года. В 2015 годувлюбленные поженились. О разводе они сообщили в феврале этого года. Актеры уверяли,что несмотря на расставание, остались хорошими друзьями.