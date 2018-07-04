Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает посещение членами семьи их родственников, находящихся в реанимации. По словам представителя комитета нижней палаты по охране здоровья, главы направления партпроекта Единой России Здоровое будущее Николая Герасименко, принятия этого нормативно-правового акта ждали миллионы людей.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которыйразрешает посещение членами семьи их родственников, находящихся в реанимации. Пословам представителя комитета нижней палаты по охране здоровья, главы направленияпартпроекта "Единой России" "Здоровое будущее" НиколаяГерасименко, принятия этого нормативно-правового акта ждали миллионы людей.Одобренный депутатами документ дает родителям и иным членысемьи, а также законным представителям пациента право доступа в отделенияреанимации и интенсивной терапии при оказании больному стационарной помощи.Изменения вносятся в часть 1 статьи 79 федерального закона "Об основахохраны здоровья граждан в РФ.Как отметил Николай Герасименко, внесший законопроект нарассмотрении Госдумы, общественные и пациентские организации, а также деятелиискусства и культуры неоднократно обращались с просьбой допустить родственниковпациентов к ним в реанимацию. Законодатель посетовал, что в настоящее времядоступ практически ограничен, поскольку в законодательстве указано, чтомедицинские учреждения должны создавать условия для посещения, при этом обязанности их разрешить нет.Единоросс отметил, что в итоге все отдается на откупглавного врача и заведующего отделением реанимации. "Поэтому в однихотделениях допускают, например, у нас есть такое понятие, как "открытаяреанимация", а в других – нет", – пояснил он.По словам Герасименко, принятый нормативно-правовой актпозволит упорядочить этот процесс, введет обязанность медорганизации допускатьродственников в реанимацию к пациенту. Порядок посещения, добавил единоросс,будет определяться нормативным актом минздрава.Одобрение законопроекта парламентарий назвал крайне важнымдля всех родственников, в особенности для родителей маленьких детей. Онотметил, что поддержка родственников в таком случае очень важна.Партийный проект "ЕР" "Здоровое будущее"нацелен на получение гражданами доступной и качественной медицинской помощи, атакже на дальнейшее совершенствование высокотехнологичной медпомощи в России. Среди главных направлений партпроекта – развитие амбулаторных и стационарныхдетских медицинских учреждений, а также школьной медицины, улучшение качестваокружающей среды, экологических условий.