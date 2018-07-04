Госдума приняла в первом чтении законопроект, который
разрешает посещение членами семьи их родственников, находящихся в реанимации. По
словам представителя комитета нижней палаты по охране здоровья, главы направления
партпроекта Единой России Здоровое будущее Николая
Герасименко, принятия этого нормативно-правового акта ждали миллионы людей.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который
разрешает посещение членами семьи их родственников, находящихся в реанимации. По
словам представителя комитета нижней палаты по охране здоровья, главы направления
партпроекта "Единой России" "Здоровое будущее" Николая
Герасименко, принятия этого нормативно-правового акта ждали миллионы людей.
Одобренный депутатами документ дает родителям и иным члены
семьи, а также законным представителям пациента право доступа в отделения
реанимации и интенсивной терапии при оказании больному стационарной помощи.
Изменения вносятся в часть 1 статьи 79 федерального закона "Об основах
охраны здоровья граждан в РФ.
Как отметил Николай Герасименко, внесший законопроект на
рассмотрении Госдумы, общественные и пациентские организации, а также деятели
искусства и культуры неоднократно обращались с просьбой допустить родственников
пациентов к ним в реанимацию. Законодатель посетовал, что в настоящее время
доступ практически ограничен, поскольку в законодательстве указано, что
медицинские учреждения должны создавать условия для посещения, при этом обязанности их разрешить нет.
Единоросс отметил, что в итоге все отдается на откуп
главного врача и заведующего отделением реанимации. "Поэтому в одних
отделениях допускают, например, у нас есть такое понятие, как "открытая
реанимация", а в других – нет", – пояснил он.
По словам Герасименко, принятый нормативно-правовой акт
позволит упорядочить этот процесс, введет обязанность медорганизации допускать
родственников в реанимацию к пациенту. Порядок посещения, добавил единоросс,
будет определяться нормативным актом минздрава.
Одобрение законопроекта парламентарий назвал крайне важным
для всех родственников, в особенности для родителей маленьких детей. Он
отметил, что поддержка родственников в таком случае очень важна.
Партийный проект "ЕР" "Здоровое будущее"
нацелен на получение гражданами доступной и качественной медицинской помощи, а
также на дальнейшее совершенствование высокотехнологичной медпомощи в России. Среди главных направлений партпроекта – развитие амбулаторных и стационарных
детских медицинских учреждений, а также школьной медицины, улучшение качества
окружающей среды, экологических условий.