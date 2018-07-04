Капитан футбольного клуба Динамо Антон Шунин женился на своей возлюбленной, известной модели Екатерине Григорьевой. Тожество состоялось в одном из столичных ресторанов.

Капитан футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин женился на своей возлюбленной, известной модели Екатерине Григорьевой. Тожество состоялось в одном из столичных ресторанов.Накануне, 3 июля, состоялась свадьба Антона Шунина и Кати Григорьевой. Для самого важного дня модель выбрала довольно простое белое декольтированное платье в пол. Завершили образ скромная прическа и нежный букет. На торжестве. которое состоялось в одном из ресторанов Москвы, присутствовали только самые близкие.О событии стало известно только благодаря друзьям. Сами влюбленные предпочли пока не афишировать свадьбу. Так, ни на страничке Шунина, ни на страничке Григорьевой в соцсетях нет ни намека на торжество.Отметим, что в апреле стало известно о помолвке Кати и Антона. Тогда модель опубликовала фотографию роскошного кольца Graff с огромным бриллиантом. Снимок был подписан очень лаконично: "Yes", что переводится с английского языка "да". О романе модели и спортсмена стало известно летом 2016 года.Для Шунина и Григорьевой этот брак стал вторым. Зимой 2016 года стало известно о разводе Кати с военнослужащим по имени Александр. Говорили, что инициатором разрыва стал именно супруг привлекательной блондинки. С ним Катя сочеталась браком еще до своего головокружительного карьерного взлета.Что касается Антона Шунина, то он был женат на давней подруге, однако брак не смог спасти даже общий ребенок. Затем футболист закрутил роман с моделью Аленой Шишковой, возлюбленной рэп-исполнителя Тимати (и матерью его наследницы Алисы). Примательно, что на тот момент гламурная блондинка еще состояла в отношениях с артистом, но это обстоятельство объятих страстью Алену и Антона не смутило. Однако этот роман оказался непродолжительными.