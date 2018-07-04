Актриса нашумевшей теленавеллы Сладкая жизнь Мария Шумакова рассказала о романтической встрече с иностранцем. Поклонники мужского пола из России упрекнули девушку в отсутствии патриотизма.

Актриса нашумевшей теленавеллы "Сладкая жизнь" МарияШумакова рассказала о романтической встрече с иностранцем. Поклонники мужского пола изРоссии упрекнули девушку в отсутствии патриотизма.В своем Instagram девушка рассказала. Как сходила на свиданиес аргентинцем Паоло. Девушка отметила, что не видитничего зазорного, когда российские барышни знакомятся с юношами из другихстран."Свидание прошло приятно,хороший парень с хорошим чувством юмора. Никогда не влюблялась в иностранцев,поэтому свидание довольно быстро перевела на совершенно дружеский манер. Новот, что меня удивило. Еще после поста, где я спрашиваю идти мне на свидание с аргентинцем(перепутала в начале с Бразилией) или нет, в direct посыпалась тонна гневныхсообщений от русских хлопцев, мол какая я не Патриотичная! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказаладевушка пользователям Сети.Мария уверена, что в вопросахлюбви, человек должен делать только то, что ему хочется. "Любимые, русскиемужчины! Что с вами не так? Если девушки делают выбор не в пользу вас может этоо чем-то говорит и стоит задуматься? Может вам стоит быть более внимательными крусским барышням и ценить нас пуще прежнего?" – обратилась к отечественнымпредставителям сильного пола Шумакова.Отметим, что тесная"дружба народов", возникшая на почве любви к футболу, междуроссийскими девушками и гостями мундиаля из других стран взбудоражилаобщественность. Горячая полемика из Госдумы перебралась на страницы СМИ.Россияне разделились на двалагеря. Одни считают, что русские девушки могут спать с кем угодно, другиеуверены, что непристойным поведением они позорят себя и страну.