Актриса нашумевшей теленавеллы Сладкая жизнь Мария
Шумакова рассказала о романтической встрече с иностранцем. Поклонники мужского пола из
России упрекнули девушку в отсутствии патриотизма.
Актриса нашумевшей теленавеллы "Сладкая жизнь" Мария
Шумакова рассказала о романтической встрече с иностранцем. Поклонники мужского пола из
России упрекнули девушку в отсутствии патриотизма.
В своем Instagram девушка рассказала. Как сходила на свидание
с аргентинцем Паоло. Девушка отметила, что не видит
ничего зазорного, когда российские барышни знакомятся с юношами из других
стран.
"Свидание прошло приятно,
хороший парень с хорошим чувством юмора. Никогда не влюблялась в иностранцев,
поэтому свидание довольно быстро перевела на совершенно дружеский манер. Но
вот, что меня удивило. Еще после поста, где я спрашиваю идти мне на свидание с аргентинцем
(перепутала в начале с Бразилией) или нет, в direct посыпалась тонна гневных
сообщений от русских хлопцев, мол какая я не Патриотичная! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала
девушка пользователям Сети.
Мария уверена, что в вопросах
любви, человек должен делать только то, что ему хочется. "Любимые, русские
мужчины! Что с вами не так? Если девушки делают выбор не в пользу вас может это
о чем-то говорит и стоит задуматься? Может вам стоит быть более внимательными к
русским барышням и ценить нас пуще прежнего?" – обратилась к отечественным
представителям сильного пола Шумакова.
Отметим, что тесная
"дружба народов", возникшая на почве любви к футболу, между
российскими девушками и гостями мундиаля из других стран взбудоражила
общественность. Горячая полемика из Госдумы перебралась на страницы СМИ.
Россияне разделились на два
лагеря. Одни считают, что русские девушки могут спать с кем угодно, другие
уверены, что непристойным поведением они позорят себя и страну.