На сайте Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) опубликовано открытое письмо рыбной отрасли в адрес главы РФ, под которым поставили свои подписи руководители рыбацких ассоциаций всех регионов России.

На сайте Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) опубликовано открытое письмо рыбной отрасли в адрес главы РФ, под которым поставили свои подписи руководители рыбацких ассоциаций всех регионов России.Открытое письмо в адрес президента РФ Владимира Путина появилось на сайте ВАРПЭ сегодня, 3 июля. В нем представители всех рыбацких ассоциаций выступают против изменения базовых принципов отраслевого законодательства. В частности, рыбная отрасль выступает за сохранение исторического принципа распределения крабовых квот. В то время как в правительстве РФ обсуждают вариант распределения части квот на аукционах и передачу 20% квот на инвестиционные цели. Как пояснил глава ВАРПЭ Герман Зверев, отрасль выступает за сохранение единого подхода к распределению всех видов биологических ресурсов.Рыбная отрасль страны оказалась на грани глубокого инвестиционного провала и полномасштабного экономического кризиса. В Правительстве Российской Федерации 21 – 22 июня обсуждались предложения, которые коренным образом меняют базовые принципы отраслевого законодательства. Те принципы, которые были отражены в Ваших поручениях по итогам заседания президиума Госсовета в октябре 2015 года и закреплены Федеральным Законом О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов летом 2016 года. Два года спустя предлагается отменить главный отраслевой закон и изменить порядок доступа рыбаков к изначальному производственному ресурсу и делается это в обстановке секретности и тайны… Принятые на правительственном уровне решения скрываются от предприятий рыбной отрасли и от рыбацких объединений. Нам доподлинно неизвестно, какие решения приняты в Правительстве Российской Федерации, но нам хорошо известно, какие решения предлагались и кем они предлагались, - говорится в письме.Согласно тексту письма, инициаторы системных изменений избегают открытого обсуждения данной темы и серьезно занижают объемы налоговых поступлений от рыбной отрасли с целью дискредитации существующих правил. Так, в то время, как Минфин России говорит о 42 млрд рублей налоговой отдачи, сторонники аукционного распределения квот снижают ее в 2 раза и говорят о 21 млрд рублей. А также замалчивают информацию о реальных контрактах на строительство рыбопромысловых судов, общая стоимость которых превышает 75 млрд рублей.Решение об изменении базовых правил отраслевого законодательства означает, что десятки инвестиционных проектов окажутся под угрозой срыва. Это и строительство рыбоперерабатывающего комбината на острове Шикотан, и строительство серии траулеров на Выборгской судоверфи, судостроительной верфи в Приморском крае, рыбопромысловых судов на калининградской верфи Янтарь, крупной серии судов на Хабаровском и Амурском судостроительных заводах. И это не весь список. Информация о готовящемся изменении базовых принципов отраслевого законодательства уже негативно повлияла на кредитование отрасли. Кредитно-финансовые учреждения насторожились, заморозилось предоставление кредитных ресурсов, а проценты за их использование резко увеличились, - пишут рыбаки.- Изменение правил распределения крабовых квот, которые должны быть представлены рыбопромышленникам в 2018 году, ставит под угрозу деятельность десятков предприятий, в том числе действующих на территориях опережающего развития Дальнего Востока. Новые правила отбросят отрасль на десятки лет назад, - сообщил Герман Зверев.Рыбаки в письме просят президента остановить затеваемую в интересах одной рыболовной компании перекройку отраслевого законодательства и поручить правительству России обеспечить стабильность базовых принципов работы важнейшей отрасли.С полным текстом письма можно ознакомиться на сайте ВАРПЭ здесь.http://varpe.org/downloads/