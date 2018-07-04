Сборная России по футболу лидирует среди всех команд чемпионата мира по проценту ударов, которые завершились забитыми голами. Об этом сообщает телеканал Россия 24.

Сборная России по футболу лидирует среди всех команд чемпионата мира по проценту ударов, которые завершились забитыми голами. Об этом сообщает телеканал "Россия 24"..За четыре матча наши футболисты забили девять мячей. Голами завершились 35% ударов игроков сборной России. Второй командой турнира по данному показателю является сборная Колумбии (22%), третьей — команда Бельгии (21%).