Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова проиграла проходящий в столице Великобритании стартовый
матч Уимблдона. Теннисистка прокомментировала свое поражение.
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова проиграла проходящий в столице Великобритании стартовый
матч Уимблдона. Теннисистка прокомментировала свое поражение.
Знаменитую спортсменку
обыграла россиянка Виталия Дьяченко. Она опередила соперницу в трех сетах.
Сама Шарапова уверена,
что у нее были шансы на победу. По ее словам, в этот раз ее теннис был не
лучшим. "Я была в нескольких очках от победы. Но, знаете, порой так случается, что
ты имеешь все шансы на победу, но проигрываешь. Сегодня был именно тот случай",
– цитирует россиянку сайт WTA.
Мария выполнила восемь
эйсов, допустила десять
двойных и реализовала шесть брейк-пойнтов
из 11. У Дьяченко в матче один эйс,
девять двойных и шесть
отобранных подач.
Отметим, не смогли
преодолеть стартовый барьер в Лондоне и три другие наши соотечественницы. Это Элина Свитолина, Катерина Бондаренко и
Катерина Козлова.
Ранее
Мария Шарапова прокомментировала отказ Серены
Уильямс играть с ней в 1/8 финала турнира Большого шлема из-за травмы. Она
очень расстроилась из-за этого известия. Россиянка пожелала американке быстрого
выздоровления.
Напомним,
Уимблдон проходит со 2 по 15 июля в Лондоне. На соревнованиях традиционно определятся победители
соревнования в девяти разрядах: в пяти – у взрослых и четырех – у старших юниоров.