Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова проиграла проходящий в столице Великобритании стартовый матч Уимблдона. Теннисистка прокомментировала свое поражение.

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова проиграла проходящий в столице Великобритании стартовыйматч Уимблдона. Теннисистка прокомментировала свое поражение.Знаменитую спортсменкуобыграла россиянка Виталия Дьяченко. Она опередила соперницу в трех сетах.Сама Шарапова уверена,что у нее были шансы на победу. По ее словам, в этот раз ее теннис был нелучшим. "Я была в нескольких очках от победы. Но, знаете, порой так случается, чтоты имеешь все шансы на победу, но проигрываешь. Сегодня был именно тот случай",– цитирует россиянку сайт WTA.Мария выполнила восемьэйсов, допустила десятьдвойных и реализовала шесть брейк-пойнтовиз 11. У Дьяченко в матче один эйс,девять двойных и шестьотобранных подач.Отметим, не смоглипреодолеть стартовый барьер в Лондоне и три другие наши соотечественницы. Это Элина Свитолина, Катерина Бондаренко иКатерина Козлова.РанееМария Шарапова прокомментировала отказ СереныУильямс играть с ней в 1/8 финала турнира Большого шлема из-за травмы. Онаочень расстроилась из-за этого известия. Россиянка пожелала американке быстроговыздоровления.Напомним,Уимблдон проходит со 2 по 15 июля в Лондоне. На соревнованиях традиционно определятся победителисоревнования в девяти разрядах: в пяти – у взрослых и четырех – у старших юниоров.