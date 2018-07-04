Рустам Солнцев нелицеприятно высказался о поющей телеведущей Ольге Бузовой. По словам шоумена, звезда в погоне за красотой, мягко говоря, перестаралась.

Рустам Солнцев нелицеприятно высказался о поющей телеведущейОльге Бузовой. По словам шоумена, звезда в погоне за красотой, мягкоговоря, перестаралась.В Сети бурно обсуждают новый телевизионный проект, в которомОльга будет искать свою любовь. Продюсеры шоу уже исколесили всю страну впоисках достойных претендентов на руку и сердце ветерана "Дома-2" Бузовой.Друг поющей телеведущей скандалист Рустам Солнцев полностьюподдерживает идею Ольги найти себе нового мужчину. По словам шоумена, Бузовойдавно пора перестать общаться с геями. Рустам отметил, что понимает стремление Ольгидружить с мужчинами нетрадиционной ориентации, мол, в их обществе она всегда купаетсяв комплиментах, любви и обожании."Как только она попадает в круг гетеросексуальных мужчин,которым за 50, а именно они, на мой взгляд, интересны ей по поводу замужества,все меняется. Там наиболее богатые и ухоженные экземпляры давно пристроены, уних все в порядке и с любовницами тоже", – заявил Солнцев. После Рустамдобавил, что абсолютно свободные мужчины, подходящие Ольге по возрасту, нехороши по социальному статусу: "проживают, как правило, в стесненныхжилищных условиях, имеют небольшую зарплату. Я не представляю Ольгу рядом стаким мужчиной".Солнцев отметил, что именно из-за необходимости как можно дольше находиться на рынке невест, Бузова так противитсяестественному старению и прибегает к услугам "недобросовестных косметологов", которые просто изуродовали лицо телеведущей. "Авы посмотрите, ведь они превратили ее в чукотского мальчика. Была миленькаяблондинка, а что стало?! Она сейчас выглядит чуть старше моей мамы, которой 60",– напал шоумен с критикой на Ольгу.Рустам уверен, что Бузовой кто-то должен сказать правду, ведьесли все будут только восторгаться ею, то звезда "Дома-2" скоро сойдет с ума. "Ноэто не умаляет моего прекрасного к ней отношения", – добавил скандалист.Мужчина намекнул, что из-за одиночества Ольга сильнопереживает и, чтобы заглушить неприятные эмоции, часто прикладывается кбутылке. "Я ее иногда вижу в каких-то странных состояниях, она то ли выпившая,то ли это что-то другое. Я думаю, что это происходит с ней из-за того, что онапытается как-то заглушить стресс", – цитирует Рустама Солнцева .