Рустам Солнцев нелицеприятно высказался о поющей телеведущей
Ольге Бузовой. По словам шоумена, звезда в погоне за красотой, мягко
говоря, перестаралась.
Рустам Солнцев нелицеприятно высказался о поющей телеведущей
Ольге Бузовой. По словам шоумена, звезда в погоне за красотой, мягко
говоря, перестаралась.
В Сети бурно обсуждают новый телевизионный проект, в котором
Ольга будет искать свою любовь. Продюсеры шоу уже исколесили всю страну в
поисках достойных претендентов на руку и сердце ветерана "Дома-2" Бузовой.
Друг поющей телеведущей скандалист Рустам Солнцев полностью
поддерживает идею Ольги найти себе нового мужчину. По словам шоумена, Бузовой
давно пора перестать общаться с геями. Рустам отметил, что понимает стремление Ольги
дружить с мужчинами нетрадиционной ориентации, мол, в их обществе она всегда купается
в комплиментах, любви и обожании.
"Как только она попадает в круг гетеросексуальных мужчин,
которым за 50, а именно они, на мой взгляд, интересны ей по поводу замужества,
все меняется. Там наиболее богатые и ухоженные экземпляры давно пристроены, у
них все в порядке и с любовницами тоже", – заявил Солнцев. После Рустам
добавил, что абсолютно свободные мужчины, подходящие Ольге по возрасту, не
хороши по социальному статусу: "проживают, как правило, в стесненных
жилищных условиях, имеют небольшую зарплату. Я не представляю Ольгу рядом с
таким мужчиной".
Солнцев отметил, что именно из-за необходимости как можно дольше находиться на рынке невест, Бузова так противится
естественному старению и прибегает к услугам "недобросовестных косметологов", которые просто изуродовали лицо телеведущей. "А
вы посмотрите, ведь они превратили ее в чукотского мальчика. Была миленькая
блондинка, а что стало?! Она сейчас выглядит чуть старше моей мамы, которой 60",
– напал шоумен с критикой на Ольгу.
Рустам уверен, что Бузовой кто-то должен сказать правду, ведь
если все будут только восторгаться ею, то звезда "Дома-2" скоро сойдет с ума. "Но
это не умаляет моего прекрасного к ней отношения", – добавил скандалист.
Мужчина намекнул, что из-за одиночества Ольга сильно
переживает и, чтобы заглушить неприятные эмоции, часто прикладывается к
бутылке. "Я ее иногда вижу в каких-то странных состояниях, она то ли выпившая,
то ли это что-то другое. Я думаю, что это происходит с ней из-за того, что она
пытается как-то заглушить стресс", – цитирует Рустама Солнцева .