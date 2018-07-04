Скарлетт Йоханссон станет сутенером-трансгендером. Такую роль она сыграет в новом фильме Руперта Сандерса. Поклонники актрисы недовольны выбором своего кумира, участие Скарлетт в картине стало причиной скандала.

Скарлетт Йоханссон станет сутенером-трансгендером. Такуюроль она сыграет в новом фильме Руперта Сандерса. Поклонники актрисы недовольнывыбором своего кумира, участие Скарлетт в картине стало причиной скандала.С режиссером фильма "Rub&Tug" Йоханссон ужеработала в картине "Призрак в доспехах". Как сообщается, бюджет укриминальной драмы небольшой – всего 30 миллионов долларов. Однако, по мнениюкритиков, фильм обещает быть интересным: сюжет строится вокруг некой Джин МариГилл, выдававшей себя за мужчину. Ее и сыграет Йоханссон.Лента основана на реальных событиях. Скандальнаязнаменитость в 1970-х в США открыла сеть незаконных массажных салонов сдевушками легкого поведения. "МистерГилл", как называли Джин, снабжала стероидами местную команду по футболу иприобрела влиятельных друзей в кругу мафии. Ну и, конечно, всеми силамиизбегала уплаты налогов – за что и села в тюрьму. Умерла Джин в заключении в2003 году.Есть у героя (или героини) фильма и возлюбленная – Синтия.Их роман – одна из значительных составляющих сюжета.Выбор гетеросексуальной Йоханссон на роль представителяЛГБТ-сообщества поднял волну возмущения в Сети. Как пишет Billboard, по мнениюинтернет-пользователей, Гилла должен играть актер-трансгендер. В то же время,СМИ напоминают, что скандальной становится почти любая роль Йоханссон. Ранеескандал разразился вокруг "Призрака в доспехах": Скарлетт сыграла андроида,у которого в одноименной манге была внешность японской девушки.Съемки картины запланированы на февраль 2019 года, выпуском займетсякинокомпания New Regency. В качестве сценариста ленты приглашен Гэри Спинелли. СамаСкарлет Йоханссон выступает в фильме еще и в качестве сопродюсера.