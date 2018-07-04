Скарлетт Йоханссон станет сутенером-трансгендером. Такую
роль она сыграет в новом фильме Руперта Сандерса. Поклонники актрисы недовольны
выбором своего кумира, участие Скарлетт в картине стало причиной скандала.
Скарлетт Йоханссон станет сутенером-трансгендером. Такую
роль она сыграет в новом фильме Руперта Сандерса. Поклонники актрисы недовольны
выбором своего кумира, участие Скарлетт в картине стало причиной скандала.
С режиссером фильма "Rub&Tug" Йоханссон уже
работала в картине "Призрак в доспехах". Как сообщается, бюджет у
криминальной драмы небольшой – всего 30 миллионов долларов. Однако, по мнению
критиков, фильм обещает быть интересным: сюжет строится вокруг некой Джин Мари
Гилл, выдававшей себя за мужчину. Ее и сыграет Йоханссон.
Лента основана на реальных событиях. Скандальная
знаменитость в 1970-х в США открыла сеть незаконных массажных салонов с
девушками легкого поведения. "Мистер
Гилл", как называли Джин, снабжала стероидами местную команду по футболу и
приобрела влиятельных друзей в кругу мафии. Ну и, конечно, всеми силами
избегала уплаты налогов – за что и села в тюрьму. Умерла Джин в заключении в
2003 году.
Есть у героя (или героини) фильма и возлюбленная – Синтия.
Их роман – одна из значительных составляющих сюжета.
Выбор гетеросексуальной Йоханссон на роль представителя
ЛГБТ-сообщества поднял волну возмущения в Сети. Как пишет Billboard, по мнению
интернет-пользователей, Гилла должен играть актер-трансгендер. В то же время,
СМИ напоминают, что скандальной становится почти любая роль Йоханссон. Ранее
скандал разразился вокруг "Призрака в доспехах": Скарлетт сыграла андроида,
у которого в одноименной манге была внешность японской девушки.
Съемки картины запланированы на февраль 2019 года, выпуском займется
кинокомпания New Regency. В качестве сценариста ленты приглашен Гэри Спинелли. Сама
Скарлет Йоханссон выступает в фильме еще и в качестве сопродюсера.