В результате проверки оперативной информации оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО была задержана 38-летняя жительница столицы.

В результате проверки оперативной информации оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО была задержана 38-летняя жительница столицы. Она незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая согласно проведенному исследованию, содержит психотропное вещество - диазепам. Как было установлено в ходе проверки, подозреваемая ранее незаконно, через сеть Интернет, у неизвестного лица приобрела зарубежный лекарственный препарат, несертифицированный в России и содержащий запрещенное вещество. Впоследствии женщина решила препарат перепродать, и в момент получения денежных средств была задержана сотрудниками полиции. По данному факту следственным отделом ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Учитывая характеризующие данные подозреваемой и её жизненные обстоятельства ей избрана мера пресечения не связанная с лишением свободы, а именно - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Изменять указанную меру пресечения следствием не планируется. Интернет-ресурс, через который осуществлялся сбыт препарата, в настоящее время блокирован. Столичной полицией будет организовано проведение разъяснительной работы с населением о незаконности подобных действий.