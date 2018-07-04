Новый сканер отпечатка пальца обеспечит сохранность информации даже в случае вашей смерти. Специалисты разработали устройство, которое не только читает папиллярные линии, но и измеряет температуру тела.

Новый сканер отпечатка пальца обеспечит сохранностьинформации даже в случае вашей смерти. Специалисты разработали устройство,которое не только читает папиллярные линии, но и измеряет температуру тела.Гаджет, оснащенный новым сканером, можно будетразблокировать, если температура пальца в промежутке от 30 до 45 градусов поЦельсию. Если же показатели выше или ниже, то в доступе будет отказано: с такойтемпературой люди не живут.Усовершенствовали сканер исследователи из южнокорейского Национальногоинститута науки и технологий Ульсана. Главная задача такой технологии, каксообщает CNet, убедиться, что устройствомпользуется именно владелец – а не кто-то, добывший муляж пальца. У разработки южнокорейских умельцев еще одна интереснаячерта: сканер будет располагаться не на задней панели гаджета, а прямо подэкраном.Нововведение серьезно осложнит жизнь не только преступникам,но и агентам ФБР. Ранее сообщалось, что спецслужбы получают доступ данным смартфонов умерших, используя дляснятия блокировки пальцы мертвых владельцев.Однако, когда всплыли подобные факты, юристы заявили, чтоничего преступного в этом нет. Оказалось,что после смерти на труп уже не распространяется закон о защите частной жизни.Что же касается южнокорейской разработки, то любителей тщательно следить за своим здоровьем она ничем особенным не порадует. С помощью сканера измерить температуру невозможно – гаджет лишь удостоверится, что вы еще живы.