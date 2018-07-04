Новый сканер отпечатка пальца обеспечит сохранность
информации даже в случае вашей смерти. Специалисты разработали устройство,
которое не только читает папиллярные линии, но и измеряет температуру тела.
Новый сканер отпечатка пальца обеспечит сохранность
информации даже в случае вашей смерти. Специалисты разработали устройство,
которое не только читает папиллярные линии, но и измеряет температуру тела.
Гаджет, оснащенный новым сканером, можно будет
разблокировать, если температура пальца в промежутке от 30 до 45 градусов по
Цельсию. Если же показатели выше или ниже, то в доступе будет отказано: с такой
температурой люди не живут.
Усовершенствовали сканер исследователи из южнокорейского Национального
института науки и технологий Ульсана. Главная задача такой технологии, как
сообщает CNet, убедиться, что устройством
пользуется именно владелец – а не кто-то, добывший муляж пальца. У разработки южнокорейских умельцев еще одна интересная
черта: сканер будет располагаться не на задней панели гаджета, а прямо под
экраном.
Нововведение серьезно осложнит жизнь не только преступникам,
но и агентам ФБР. Ранее сообщалось, что спецслужбы получают доступ данным смартфонов умерших, используя для
снятия блокировки пальцы мертвых владельцев.
Однако, когда всплыли подобные факты, юристы заявили, что
ничего преступного в этом нет. Оказалось,
что после смерти на труп уже не распространяется закон о защите частной жизни.
Что же касается южнокорейской разработки, то любителей тщательно следить за своим здоровьем она ничем особенным не порадует. С помощью сканера измерить температуру невозможно – гаджет лишь удостоверится, что вы еще живы.