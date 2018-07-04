Появляются все новые версии гибели Аслана Алборова. По некоторым данным, трагедия произошла на даче бывшего прокурора. Источники считают, что именно этим объясняется тот факт, что детали происшествия замалчиваются.

Появляются все новые версии гибели Аслана Алборова. По некоторымданным, трагедия произошла на даче бывшего прокурора. Источники считают, чтоименно этим объясняется тот факт, что детали происшествия замалчиваются.Сотрудники Следственного комитета во Владикавказе сообщилипредставителям СМИ, что тело Аслана нашли 4 июля ранним утром в коттедже набазе отдыха. База, расположенная в Ирафском районе, называется "Порог неба".Было ли это самоубийство – пока неясно, причина смерти устанавливается.В то же время, работников турбазы эти сообщения удивляют. Поих словам, все случилось на частной даче, которая находится неподалеку. Этоподтверждают и жители близлежащего поселка Стур-Дигора."Все произошло на даче бывшего прокурора АнатолияДзидзоева. В коттедже отдыхал Алборов с племянницей Дзидзоева. Девушка неявлялась его женой. Просто подруга. Они выпили. Поссорились. По слухам, онпсиханул, избил ее. Потом выбежал на улицу. Через некоторое время она вышла заним. И обнаружила его тело около гаражей", – рассказала собеседницакорреспондента "МК".Друзья Алборова не в курсе подробностей – или же не желают оних распространяться. Один из приятелей высказал предположение, что причинойсмерти могли быть проблемы с сердцем. Была ли у звезды КВН жена – приятельточно не знает, "вроде была, гражданская". В версию о самоубийствеАслана друзья не верят.В то же время, коллега Алборова Сослан Плиев, который однимиз первых сообщил о трагедии, уверен, что речь идет о суициде. При этом онсообщил изданию "СтраХит", что Алборов недавно женился."Это случилось сегодня в 4 часа утра, никаких версийнет, даже записки посмертной не нашли. Единственное, что я хотел бы – этовоздержаться от лживых версий. У человека было все было нормально, творчество,работа. Он был женат, относительно недавно женился… У него все было в порядке,все шло в штатном режиме, я это точно знаю", – приводит слова Плиеваиздание.Коллега Алборова подчеркнул, что нет никаких тайн – простонадо учитывать специфику региона, друзья Аслана не хотят, чтобы распространялисьнедостоверные слухи. По словам Плиева, жена Алборова, Фатима, готова сама датькомментарий для СМИ – но только после похорон.Как писали Dni.Ru, Аслан Алборов играл в КВН за команду "Пирамида" с 2004 года. Команда сумела войти в Высшую лигу и два раза за свою историю становилась вице-чемпионом игры. О смерти Алборова стало известно в ночь на 4 июня. Днем ранее 33-летний артист отправился с супругой на загородную базу отдыха. Там, в одном из коттеджей, позже и обнаружили тело, предполагается, что артист покончил с собой.