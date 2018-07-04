Слишком молод, чтобы умирать. Так отреагировал на известие о смерти звезды КВН Аслана Алборова президент международного союза Клуб веселых и находчивых Александр Масляков.

"Слишком молод, чтобы умирать". Так отреагировална известие о смерти звезды КВН Аслана Алборова президент международного союза "Клубвеселых и находчивых" Александр Масляков.Президент КВН выразил соболезнования родным и друзьям АсланаАлборова. Детали трагедии Александру Маслякову пока неизвестны."Я подробностей пока не знаю. "Пирамида" –одна из моих любимых команд, они все там очень талантливые ребята. Асланслишком молод, чтобы умирать, но, к сожалению, так произошло. Я оченьсочувствую ребятам и близким его", – заявил Масляков журналистам.Аслан Алборов играл за "Пирамиду" с 2004 года.Команда сумела войти в Высшую лигу КВН и два раза за свою историю становиласьвице-чемпионом игры. О смерти Алборова стало известно в ночь на 4 июня. Днемранее 33-летний артист отправился вместе с супругой на загородную базу отдыха.Там, в одном из коттеджей, позже и обнаружили тело, пишет EG.ru.Предполагается, что артист покончил с собой. Однако в егоокружении утверждают, что видимых причин для этого у него не было. Близкиерассказывают, что в жизни у Алборова было все в порядке, он ничем не болел.Аслан успешно работал на владикавказском телеканале "Осетия-Ирыстон".О смерти Алборова одним из первых сообщил руководитель театраКВН Сослан Плиев. "Сегодня ночью не стало Аслана Алборова. Пока не будетникаких подробностей. Я их не знаю. Знаю только, что когда уходят молодые,талантливые люди, это боль которая будет всегда", – написал Плиев в Facebook.Как стало известно, следственное управление СК по СевернойОсетии начало проверку по факту смерти участника команды КВН "Пирамида".В сообщении уточняется, что тело 33-летнего мужчины было обнаружено в среду в05:30 в одном из коттеджей на базе отдыха "Порог неба" в горнойполосе Ирафского района республики.