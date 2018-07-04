Слишком молод, чтобы умирать. Так отреагировал
на известие о смерти звезды КВН Аслана Алборова президент международного союза Клуб
веселых и находчивых Александр Масляков.
"Слишком молод, чтобы умирать". Так отреагировал
на известие о смерти звезды КВН Аслана Алборова президент международного союза "Клуб
веселых и находчивых" Александр Масляков.
Президент КВН выразил соболезнования родным и друзьям Аслана
Алборова. Детали трагедии Александру Маслякову пока неизвестны.
"Я подробностей пока не знаю. "Пирамида" –
одна из моих любимых команд, они все там очень талантливые ребята. Аслан
слишком молод, чтобы умирать, но, к сожалению, так произошло. Я очень
сочувствую ребятам и близким его", – заявил Масляков журналистам.
Аслан Алборов играл за "Пирамиду" с 2004 года.
Команда сумела войти в Высшую лигу КВН и два раза за свою историю становилась
вице-чемпионом игры. О смерти Алборова стало известно в ночь на 4 июня. Днем
ранее 33-летний артист отправился вместе с супругой на загородную базу отдыха.
Там, в одном из коттеджей, позже и обнаружили тело, пишет EG.ru.
Предполагается, что артист покончил с собой. Однако в его
окружении утверждают, что видимых причин для этого у него не было. Близкие
рассказывают, что в жизни у Алборова было все в порядке, он ничем не болел.
Аслан успешно работал на владикавказском телеканале "Осетия-Ирыстон".
О смерти Алборова одним из первых сообщил руководитель театра
КВН Сослан Плиев. "Сегодня ночью не стало Аслана Алборова. Пока не будет
никаких подробностей. Я их не знаю. Знаю только, что когда уходят молодые,
талантливые люди, это боль которая будет всегда", – написал Плиев в Facebook.
Как стало известно, следственное управление СК по Северной
Осетии начало проверку по факту смерти участника команды КВН "Пирамида".
В сообщении уточняется, что тело 33-летнего мужчины было обнаружено в среду в
05:30 в одном из коттеджей на базе отдыха "Порог неба" в горной
полосе Ирафского района республики.