Авария, произошедшая в Сочи, привела к смерти пожилого мотоциклиста, когда автомобиль, управляемый 19-летней девушкой, внезапно выехал со второстепенной дороги перед двухколесным транспортным средством.

В Сочи 3 июня произошла смертельная авария: автомобиль Hyundai Getz, управляемый 19-летней девушкой, внезапно выехал со второстепенной дороги перед мотоциклом.В результате столкновения пожилой водитель двухколесного транспортного средства вылетел на полосу встречного движения прямо под колеса двигающегося автомобиля ВАЗ. Мотоциклист скончался на месте.Пользователи социальных сетей уже активно комментирую аварию. И, несмотря на то, что все соглашаются с нарушением ПДД водителем машины, звучат голоса и в ее защиту. Упоминается, к примеру, что из-за выключенных дневных ходовых огней и высокой скорости двухколесного транспортного средства, а также широких стоек Hyundai Getz, девушке было крайне трудно заметить мотоцикл.