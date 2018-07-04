В программе Судьба человека Михаил Горевой рассказал, как пережил предательство близких, пытался прижиться в США, работая сиделкой и официантом, почему вернулся в Россию, как получил роль в бондиане, и за что их с другом-сокурсником Михаилом Ефремовым пытались отчислить из театрального вуза.

Михаил Горевой – один из немногих российских актеров, замеченных западными режиссерами и даже снявшийся в бондиане, как сын полковника генштаба по судьбе, казалось, был должен тоже стать военным. Он даже собирался в Суворовское училище, но после того, как лишился почки во время боксерского поединка, карьера военного стала невозможной.Впрочем, сам Горевой не сильно горевал по этому поводу, поскольку уже был влюблен в актерскую профессию. Когда ему было 14, Михаил увидел спектакль "Тиль" и определился с будущей профессией.Правда, в Школу-студию МХАТ удалось поступить не сразу: пришлось год поработать в театре осветителем. Но уже на следующий год экзамены были сданы успешно.В этом же вузе Горевой встретил красавицу Анну Марголис и, несмотря на предостережения сокурсницы Саши Табаковой, что она "не для него", решился практически сразу сделать ей предложение.Михаил и Анна вскоре поженились, у них родился сын Дмитрий. Вместе они прожили 14 лет, но затем их брак рухнул. Горевой признается: он так сильно переживал, что даже не мог встать с кровати. Эта ситуация его буквально подкосила, хотя, казалось бы, в жизни было на тот момент все, даже свой театр.Вывела его из депрессии актриса театра Горевого Мария Саффо. Однако она же, изменив с лучшим другом Павлом Майковым (Пчелой из "Бригады"), нанесла актеру очередной сильный удар.После того, как пережил столько предательств близких людей, Михаил дал мудрый совет сыну Дмитрию: "Если ты правильно отреагировал на несчастье, случившееся с тобой, оно станет трамплином, который может поднять тебя на неведомую высоту".В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" Горевой рассказывает и о том, как сам переживал удары судьбы и предательство близких, как пытался прижиться в США, работая сиделкой и официантом, почему вернулся в Россию, как получил роль в бондиане, и за что их с другом-сокурсником Михаилом Ефремовым несколько раз пытались отчислить из театрального вуза.