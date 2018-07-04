Гость из Аргентины выразил искреннюю благодарность и отметил, что пребывание в Москве подарило ему множество положительных впечатлений...

Сантьяго Реале проделал путь в 80 000 километров на велосипеде, чтобы попасть в столицу России на Чемпионат мира по футболу.Болельщик проехал на своем двухколесном транспорте через 32 страны, в Москву добирался три месяца. Из Буэнос-Айреса отправился в Барселону, отдохнул 10 дней и снова в путь: Франция, Швейцария,Германия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия. Из Хельсинки поехал в Санкт-Петербург, оттуда на поезде в Москву.На время долгожданного матча велосипед находился под охраной ДПС ГИБДД.Однако на обратном пути у Сантьяго возникли трудности с проездом до вокзала из-за габаритного багажа. Болельщик обратился к начальнику Госавтоинспекции города Москвы, с которым познакомился в день прибытия в столицу. Совместно с Правительством Москвы генерал-майор полиции Виктор Коваленко оказал путешественнику всю необходимую помощь и лично пожелал счастливого пути.Инспекторы ДПС сопроводили болельщика до места отправления резидентского автобуса.Гость из Аргентины выразил искреннюю благодарность и отметил, что пребывание в Москве подарило ему множество положительных впечатлений и знакомство с искренними, добрыми людьми.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81