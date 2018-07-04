Выпускник столичной школы 179 поставил рекорд по сдаче ЕГЭ. Руслан Салимгареев стал первым московским старшеклассником, который набрал максимальные 400 баллов: по сто за каждый предмет. Как ему удалось добиться таких результатов в учебе?

Выпускник столичной школы 179 поставил рекорд по сдаче ЕГЭ. Руслан Салимгареев стал первым московским старшеклассником, который набрал максимальные 400 баллов: по сто за каждый предмет. Как ему удалось добиться таких результатов в учебе? В каком высшем учебном заведении он хочет продолжить образование?Руслан надевает белый халат и уверенно заходит в лабораторию. О голых землекопах он много читал, теперь есть возможность увидеть. Эти никогда не стареющие африканские грызуны дают шанс человечеству на бессмертие. Ученые МГУ раскрыли секрет долголетия.В эту лабораторию посторонних обычно не пускают. Но Руслан — человек исключительный. Его результатам ЕГЭ удивились даже в приемной комиссии МГУ — 400 баллов по четырем основным предметам. Такого в истории российского образования еще не было."Нам нужны умные дети, очень нужны. Мы даем здесь хорошие знания", — заинтересован в способных студентах замдекана по научной работе факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Борис Фенюк.Он рано начал читать — в три года с небольшим, по номерам автобусов учил цифры. К маме-биологу часто приставал с вопросом: "почему?" Детские игры во дворе превращал в научные эксперименты."Мне очень нравилось строить такие пирамиды, горы из песка. И в детском саду мы это делали. А потом изнутри выкапывать кратер и устраивать там извержения", — рассказывает о своем детстве Руслан Салимгареев.В семье — четверо детей. Ольга признается: в отличие от младших, Руслан все время стремился докопаться до сути. Его интересовала химия, физика, астрономия, ботаника, но себя ботаником он не считал. Занимался в музыкальной студии по классу гитары, вальсировал, пел в хоре."Безусловно, он много внимания уделял книгам. Но также ему нравилось и гулять. Куда-то мы в отпуск выезжали на море, он с удовольствием плавал", — рассказывает о разнообразных интересах сына Ольга Салимгареева.В седьмом классе из аэрокосмического лицея в Химках Руслан перевелся в московскую школу 173. На дорогу тратил два часа в день. Профиль выбрал физико-математический. Но и гуманитарные предметы сдавал на "отлично".- А ты читаешь себя гением?"Это такой провокационный вопрос, конечно, — догадывается Руслан. — Вообще, нехорошо сравнивать себя с другими людьми, а когда говорят, что кто-то гений, это автоматически его выделяет. Нужно равняться только на себя".Он побеждал на всероссийских олимпиадах — в его коллекции физика, математика, астрономия и русский язык. Но чтобы поступить в Московский государственный университет, нужно сдать еще внутренний экзамен. 18 июля Руслану придется еще раз доказать: быть студентом МГУ он достоин.