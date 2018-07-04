Известие о смерти экс-участника КВН Аслана Алборова обрастает подробностями. Говорят, мужчина покончил с собой. Так или иначе, для близких смерть артиста стала потрясением.

Известие о смерти экс-участника КВН Аслана Алборова обрастает подробностями. Говорят, мужчина покончил с собой. Так или иначе, для близких смерть артиста стала потрясением.Как утверждает РИА , бывший участник сборной Северной Осетии – Алании команды КВН "Пирамида" Аслан Алборов скончался на 34-м году жизни на базе отдыха под Владикавказом. По словам директора театра КВН Сослана Плиева, Алборов был с женой.Отметим, что именно Сослан Плиев оказался одним из первых, кто объявил о смерти Аслана Алборова. "Сегодня ночью не стало Аслана Алборова. Пока не будет никаких подробностей. Я их не знаю. Знаю только что когда уходят молодые, талантливые люди, это боль которая будет всегда. На том свете уже много людей из КВНа... Аслан Камболов, Сергей Есенов, Алик Бадов... И вот теперь Хома... Слишком много", – горестно объявил Плиев на своей страничке в соцсети Facebook.В близком окружении говорят, будто Алборов покончил с собой. "Аслан покончил с собой в ночь на 4 июля. Мы не знаем еще причин", – цитирует приближенного к артисту человека . Для коллег весть о самоубийстве Алборова стало потрясением. "Нам не сообщили о причинах его смерти, но он не болел и вообще, казалось, чувствовал себя хорошо. Сегодня утром позвонили руководителю канала, а он уже объявил о том, что наш коллега скончался", – приводит слова сотрудника северо-осетинского телеканала "Осетия-Ирыстон", где в последнее время работала звезда КВН, "Московский комсомолец".Поклонники и близкие в шоке от случившегося. "Очень жаль. Мир праху", "Ужас. Молодой такой. Земля пухом", "Каааааааак!?! Трудно поверить... царствие небесное ((( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Царствие Небесное. Ужасно, когда уходят молодые. Соболезнования родным и близким", "Как? Недавно его видел, быль на позитиве(((", "сказать, что в шоке – ничего не сказать... мы с Хомой в одной команде играли до "Пирамиды".. Всегда приветливый и улыбчивый, с легкой грустью в глазах.." – высказались ошеломленные пользователи Сети.