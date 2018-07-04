В числе награжденных – заместитель начальника ОМВД России по Суздальскому району Сергей Кузнецов и помощник начальника ОМВД – начальник отделения по работе с личным составом Павел Королев.

В физкультурно-оздоровительном комплексе, расположенном в селе Павловское, состоялось четвертое открытое первенство Суздальского района по борьбе самбо, посвященное памяти Николая Доронкина – заслуженного тренера России по борьбе самбо, почетного гражданина Суздальского района.Перед началом турнира были торжественно отмечены люди, внесшие вклад в развитие спорта в районе. Тем более что повод был весьма подходящий – в текущем году исполнилось 95 лет со дня образования Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Награды вручили заместитель председателя регионального отделения «Динамо» Игорь Цыкин и президент региональной федерации самбо Игорь Першин.В числе награжденных – заместитель начальника ОМВД России по Суздальскому району подполковник внутренней службы Сергей Кузнецов и помощник начальника ОМВД – начальник отделения по работе с личным составом подполковник внутренней службы Павел Королев. Сергей Викторович профессиональный спортсмен, мастер спорта России по борьбе самбо. Павел Геннадьевич занимался лыжным спортом и легкой атлетикой. На многолетней службе прибавились еще и ведомственные виды спорта, которые фигурируют в спартакиаде регионального УМВД. Команда суздальского ОМВД на этих соревнованиях неизменно добивается высоких результатов. Кроме того, полицейские регулярно организуют различные спортивные мини-турниры для подростков, в том числе, состоящих на учетах в органах системы профилактики.Офицеры были награждены медалями «95 лет ВФСО «Динамо», подполковник внутренней службы Сергей Кузнецов также был награжден медалью и почетной грамотой «За большой вклад в развитие самбо».Суздальские полицейские поздравили своих коллег с заслуженными наградами.