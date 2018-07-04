Появились новые подробности о скрывающемся от
общественности бойфренде отравленной в Солсбери вместе с отцом, экс-полковником
ГРУ, Юлии Скрипаль. Ими поделилась женщина по имени Диана, которая руководит
ремонтом в двухкомнатной квартире Юлии на Давыдковской улице в Москве.
Появились новые подробности о скрывающемся от
общественности бойфренде отравленной в Солсбери вместе с отцом, экс-полковником
ГРУ, Юлии Скрипаль. Ими поделилась женщина по имени Диана, которая руководит
ремонтом в двухкомнатной квартире Юлии на Давыдковской улице в Москве.
Выяснить, где находится молодой человек, довольно сложно. Викеевы жили в
подмосковном Подольске, но еще в марте семья переехала, оставив в тайне новое
место жительства.
Степан сменил все телефоны. Какое-то время он жил в разных отелях и общается после инцидента с
отравлением невесты только с узким кругом лиц. Нет его и в социальных
сетях.
По словам прораба Дианы, Викеев связывался с моделью по имени
Дарья. Также она рассказала, что парень собирался на прием к врачу-неврологу на
консультацию, но до медика так и не дошел, сообщает "Московский комсомолец".
Мать Степана Татьяна Васильевна,
видя его состояние, решила отвезти его на курорт. 22 марта они вдвоем отбыли в
Сочи, а в Москву вернулись 14 апреля. Затем жених Юлии Скрипаль отправился в
командировку в Норильск до 30 апреля.
В последний раз он созванивался с невестой 3 марта – перед ее
посадкой в самолет в московском аэропорту. Разговор длился пару минут. После
этого ни одной попытки связаться с возлюбленной Степан не предпринимал.
Напомним, Сергей Скрипаль с дочерью были отравлены 4 марта
в Солсбери. По данным Лондона, они подверглись воздействию
нервно-паралитического вещества класса "Новичок", разрабатывавшегося
в Советском Союзе в военных целях. Британия бездоказательно обвинила в
происшествии Москву. Кремль подобные нападки отрицает.