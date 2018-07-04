Появились новые подробности о скрывающемся от общественности бойфренде отравленной в Солсбери вместе с отцом, экс-полковником ГРУ, Юлии Скрипаль. Ими поделилась женщина по имени Диана, которая руководит ремонтом в двухкомнатной квартире Юлии на Давыдковской улице в Москве.

Появились новые подробности о скрывающемся отобщественности бойфренде отравленной в Солсбери вместе с отцом, экс-полковникомГРУ, Юлии Скрипаль. Ими поделилась женщина по имени Диана, которая руководитремонтом в двухкомнатной квартире Юлии на Давыдковской улице в Москве.Выяснить, где находится молодой человек, довольно сложно. Викеевы жили вподмосковном Подольске, но еще в марте семья переехала, оставив в тайне новоеместо жительства.Степан сменил все телефоны. Какое-то время он жил в разных отелях и общается после инцидента сотравлением невесты только с узким кругом лиц. Нет его и в социальныхсетях.По словам прораба Дианы, Викеев связывался с моделью по имениДарья. Также она рассказала, что парень собирался на прием к врачу-неврологу наконсультацию, но до медика так и не дошел, сообщает "Московский комсомолец".Мать Степана Татьяна Васильевна,видя его состояние, решила отвезти его на курорт. 22 марта они вдвоем отбыли вСочи, а в Москву вернулись 14 апреля. Затем жених Юлии Скрипаль отправился вкомандировку в Норильск до 30 апреля.В последний раз он созванивался с невестой 3 марта – перед еепосадкой в самолет в московском аэропорту. Разговор длился пару минут. Послеэтого ни одной попытки связаться с возлюбленной Степан не предпринимал.Напомним, Сергей Скрипаль с дочерью были отравлены 4 мартав Солсбери. По данным Лондона, они подверглись воздействиюнервно-паралитического вещества класса "Новичок", разрабатывавшегосяв Советском Союзе в военных целях. Британия бездоказательно обвинила впроисшествии Москву. Кремль подобные нападки отрицает.