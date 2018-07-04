Родная сестра беглого депутата Дениса Вороненкова Ирина дала показания на детекторе лжи. По словам женщины, которая появилась на программе На самом деле Первого канала, миллионер делал только то, что выгодно.

Родная сестра беглого депутата Дениса Вороненкова Ирина дала показанияна детекторе лжи. По словам женщины, которая появилась на программе "На самом деле" Первого канала, миллионер делал только то, чтовыгодно.Женщина уверяет, что Дениса нет в живых. Слухи, которые распространяются в Сети и прессе, о якобы, фальсифицированном убийстве – ложные.Ирина призналась, некоторое время она жила в доме у Вороненкова,но вовсе не на правах родни, а в качестве домработницы. Она готовила, стирала, убирала и даже ухаживала за садом. Надо заметить, что посленедолгого совместного проживания брат-миллионер купил бедной родственнице однокомнатнуюквартиру на юго-западе Москвы.Родственница считает, что убийство брата связано с егонезаконной деятельностью. "Согласитесь, озвучивается такое состояние, такиемиллионы, ну честным трудом нормальный человек не заработает такие деньги", -сообщила женщина. Также Ирина отметила, что знала о связях брата скриминалом, коррупцией и мошенничеством. Она никак не претендует на баснословныебогатства Дениса. Заявления женщины подтвердила проверка на полиграфе.После выяснилось, что Мария Максакова после гибели мужа вдругпригласила пожить к себе его дочь от первого брака, с которой ранее постоянноконфликтовала. По словам экспертов, решение Марии – это хитрый ход для решения вопросовс наследством.Мать Дениса Людмила Николаевна, которая также присутствовалана съемочной площадке, отметила, что никогда не конфликтовала с Максаковой.Более того, она ни разу не видела невестку. Женщины общались только по телефону.Людмила Николаевна добавила, что не смогла приехать напохороны к сыну, потому что Мария слишком "быстро его похоронила". По словампожилой женщины, она не успела бы доехать до Киева за такой короткий срок. На вопросприсутствующих, почему она не полетела на самолете, мать беглого депутата ответила,что у нее не было денег на дорогой билет.Также пожилая женщина рассказала о трагедии, которая случилась в их доме. Около десяти лет назад в пожаре умерли отец и племянник Вороненкова. По словам женщины, вскрытие показало, что у погибших были проломлены черепа. Однако дело было замято следствием. Людмила Николаевна предполагает, что ее мужа и внука убили из-за денег Дениса. Ведущий Дмитрий Шепелев отметил, что, слушая это историю, он с трудом сдерживает слезы.В студии появился неожиданный гость Александр Паршов – отецубийцы Вороненкова – Павла Паршова. Мужчина отметил, что всегда мечтал сделать изсвоего сына профессионального военного, однако он не ожидал, что из любимогосынаследника вырастит хладнокровный киллер. Александр попросил прощения передродственниками беглого депутата.Родственницы Вороненкова отметили, что хотели бы положитьконец сплетням о, якобы, "живом", Денисе. Ирина и Людмила Николаевна готовы настаивать на эксгумации и тесте ДНК.