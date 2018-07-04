Скандально известный фрик Кирилл Терешин, прославившийся на всю страну благодаря накаченным синтолом рукам, снова вызвал негодование общественности. Он заявил, что сделал себе икры-ракеты.

Скандально известный фрик Кирилл Терешин, прославившийся на всю страну благодаря накаченным синтолом рукам, снова вызвал негодование общественности. Он заявил, что сделал себе "икры-ракеты".Соответствующе фотографии появились на официальной странице Терешина в Instagram. Сообщается, что хирурги согласились установить в икроножную мышцу импланты после обещания парня не закачивать синтол еще и в ноги."Я сделаю икры, как руки, мое ядерное оружие будет самое сильное и большое", – заявил Терешин. Некоторые пользователи Сети предполагают, что новость— фейк, а страницу Терешина взломали.Пост в соцсети о новой операции сопровождается странной подписью. "Урод, хватит уже заниматься этим , ешь еду, а не масло пей, ты хочешь чтобы и икры ракетами стали, остановись, пожалуйста, хватит наказывать страну и удивлять ее, все знают что ты король в этой стране и 1 такой, ты до ахал уже всем все, надо икры тренировать в зале", – говорится в сообщении (стилистика, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).Напомним, что житель Пятигорска прославился в конце 2017 года благодаря фотографиям и видео, на которых он демонстрировал результаты инъекций синтола. Также Терешин признавался, что мечтает заняться сексом с Ольгой Бузовой."Ольга Бузова, я тебя очень люблю", – обратился к ней молодой человек. Более того, он послал певице напоследок воздушный поцелуй и продемонстрировал свой фирменный удар.