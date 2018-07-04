12 июля актеру исполнится 55 лет. Накануне юбилея он дал откровенное интервью о себе, детстве, семье.

12 июля актеру исполнится 55 лет. Накануне юбилея он дал откровенное интервью о себе, детстве, семье."Папы нет больше четверти века, мамы – больше пятнадцати лет, квартиру не продали – она досталась моему старшему брату Андрею. Но я после маминой смерти не заходил в нее, для меня закрылся этот путь", – со вздохом рассказал артист. По его словам, после ухода с родителей с братом он сблизился, хотя в детстве случались стычки. Вероятно, сказывалась разница в возрасте и воспитании."Мы с Андрюшей никогда не были далеко, хотя разница в десять лет всегда чувствовалась, – продолжает артист. – В детстве у нас случались скандалы. Он чистый технарь, у него способности к математике, а я в ней, как и в химии с физикой, не понимал ни бельмеса. Не понимал, почему поезд, который едет из пункта А в пункт Б, опаздывает на 20 минут! Андрюшка пытался в детстве со мной заниматься, но надолго его не хватало".Брат то и дело кричал на с трудом соображающего Домогарова: "Ты тупой!" "В ответ я садился за пианино и играл. Спрашивал: "Ты так можешь?" Он тыкал в клавиши одним пальчиком – в музыке брат был не сильнее, чем я в математике. Он закончил МАДИ, у меня не было идей по поводу поступления, и он надоумил меня податься туда на подготовительные курсы. Недели через три стало очевидно, что не в коня корм: я не понимал ничего вообще", – цитирует актера журналРассказал артист и про нравы, которые царили в доме: "Отец был авторитет из авторитетов, вообще никогда не кричал, а если хоть чуть-чуть повышал голос, можно было бежать и прятаться. Принятые им правила были незыблемыми. Например, мы всегда вместе ужинали".