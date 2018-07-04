Российский актер Павел Прилучный был экстренно госпитализирован в одну из больниц Подмосковья с подозрением на сердечный приступ. Об этом сообщил Telegram-канал 112. Что вызвало серьезное недомогание – разбирались Dni.Ru.

Российский актер Павел Прилучный был экстренно госпитализирован в одну из больниц Подмосковья с подозрением на сердечный приступ. Об этом сообщил Telegram-канал 112. Что вызвало серьезное недомогание – разбирались Dni.Ru."По картам я вижу много негатива. У актера нарушено энергетическое пространство, оно пробито. Создается ощущение,что кто-то навел порчу магическими обрядами Вуду. Техника такой работыпозволяет быстро и надолго нарушить нормальную жизнедеятельность организмачеловека. Все, что случилось с Прилучным, очень неожиданно, он не готов был ктакому недомоганию", – рассказала Dni.Ru.По ее словам, Павел попал в очень сложнуюситуацию, и это точно не пиар, как думают многие. "Человеку на самом деле плохо.Было очень много сглаза и зависти, причем негатив идет не со стороны женскогопола, а от каких-то врагов в лице коллег по цеху. По картам выпадает, что егобудто бы хотят убрать с зоны видимости и занять место на карьерной лестнице", – считает ясновидящая.Кроме того, у артиста есть тяга кспиртному, что сильно усугубляет ситуацию. И именно с этим он попал в больницу. "Врачи спасут Павла и выведут из этого состояния, но ему однозначно стоит пересмотретьотношение к жизни в целом. У него очень страдает организм, человек нездоров,ему требуется лечение. Веселье и гулянья в его возрасте хороши, но не в такой запущеннойситуации", – предупредила Саона.Напомним, Павел Прилучный попал в больницу с подозрением на сердечный приступ. По предварительным данным, диагноз не подтвердился. Оказалось, что актер страдает от невроза и болей в шейном отделе позвоночника. Специалисты прописали ему необходимое восстановительное лечение.