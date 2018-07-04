Звезда театра и кино Денис Матросов вспомнил безвременно ушедшего из жизни отца в день его рождения. Также актер рассказал о том, как лишился квартиры в самом центре Москвы с видом на Кремль.

Звезда театра и кино Денис Матросов вспомнил безвременно ушедшего из жизни отца в день его рождения. Также актер рассказал о том, как лишился квартиры в самом центре Москвы с видом на Кремль.Матросов вспомнил, что часто ходил с отцом на работу в ресторан, где его баловали зарубежными лакомствами. Благодаря усилиям Владимира Ивановича семья будущего артиста жила в престижной квартире в центре Москвы.Однако счастье оказалось хрупким. После смерти главы семейства у Матросовых отобрали жилье. "Твою квартиру на Озерковской, с окнами на Кремль у нас отобрало государство и сделало из нее коммуналку. Мы же ведь были прописаны у мамы", – обратился артист к покойному в своем Instagram.Кроме того, артист вспомнил и о дорогой сердцу библиотеке, которую Владимир Иванович собирал с особым рвением. "Прошли годы, никто из нас в семье так и не смог с ней расстаться. Сейчас время гаджетов, и пыльные полки не в моде. Но твои книги и твои полки живы!" – рассказал Матросов.Также Денис поведал, что в течение всей жизни чувствовал, что ему нужна помощь отца. Матросов приходил к нему на могилу к иногда спрашивал совета. "Когда-то, еще при поступлении в театральный институт, у тебя на могиле, я сказал, что хочу идти в эту профессию, чтобы играть только положительных персонажей, что я должен нести улыбку и радость, веру, любовь! И что интересно, так было очень долго. Мои персонажи были именно такими", – разоткровенничался артист.Матросов старается много рассказывать о своем отце старшему сыну Ване и маленькому Феде. С одним из них он даже посетил музей ретро автомобилей. В последнее время Денис стремится уделять максимум внимания всем детям.