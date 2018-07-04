Стало известно о смерти звезды скандально известного реалити-шоу Дом-2 Полины Лобановой. Девушке лишь несколько дней назад исполнилось 20 лет.
<a href="http://33live.ru/novosti/04-07-2018-uchastnica-doma-2-umerla-v-20-let.html" target="_blank">Участница Дома-2 умерла в 20 лет</a> - Стало известно о смерти звезды скандально известного реалити-шоу Дом-2 Полины Лобановой. Девушке лишь несколько дней назад исполнилось 20 лет.
[url=http://33live.ru/novosti/04-07-2018-uchastnica-doma-2-umerla-v-20-let.html]Участница Дома-2 умерла в 20 лет[/url] - Стало известно о смерти звезды скандально известного реалити-шоу Дом-2 Полины Лобановой. Девушке лишь несколько дней назад исполнилось 20 лет.