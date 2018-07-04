Умер участник команды Пирамида Аслан Алборов. Мужчине было 33 года.

Умер участник команды "Пирамида" Аслан Алборов. Мужчине было 33 года.33-летний участник команды КВН "Пирамида" Аслан Алборов умер в ночь на 4 июля во Владикавказе, сообщает Telegram-канал Super. О причинах смерти юмориста пока ничего не известно.Аслан Алборов участвовал в КВН в 2004-2010 годах. В последнее время он работал на телеканале "Осетия-Ирыстон". Примечательно, что еще в конце июня юморист участвовал в конкурсе-выставке "Кавказ мастеровой", проводившемся в рамках VIII Международного фестиваля "Горцы".Участники мероприятия представляют совершенно разные культурные традиции, что обусловлено как природными, так и социально-историческими факторами. Среди ремесел – обработка дерева, вышивка, лоскутное шитье, ткачество, керамика, металлообработка, вязание, авторская кукла, валяние войлока, кружевоплетение, лозоплетение и многое другое.Главных миссий фестиваля "Горцы" является преемственность поколений в сохранении культурных традиций. Также речь идет о привитии молодежи вкуса, основанного на эстетике народных традиций, отмечает Северо-осетинский информационный портал "15 регион".