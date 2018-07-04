Парализовали движение. Сегодня на Южном объезде Владимира произошла авария. В кювете оказался автопоезд, груженый новыми иномарками марки Hyundai. Одна из легковушек упала и придавила автомобиль, в котором находились люди. Из-за ДТП движение в обе стороны на некоторое время оказалось парализовано. Видео и фото появились в соцсетях.

Парализовали движение. Сегодня на Южном объезде Владимира произошла авария. В кювете оказался автопоезд, груженый новыми иномарками марки Hyundai. Одна из легковушек упала и придавила автомобиль, в котором находились люди. Из-за ДТП движение в обе стороны на некоторое время оказалось парализовано. Видео и фото появились в соцсетях. А по мнению очевидцев, водитель фуры мог просто заснуть. Так же люди пишут, что в этой аварии обошлось без погибших.