В ночь на 4 июля во Владикавказе ушел из жизни участник команды КВН Пирамида Аслан Алборов. Ему было 33 года. Причины смерти пока неизвестны. С 2004-го по 2010 год Алборов выступал в КВН от команды Пирамида, которая играла в Высшей лиге и дважды становилась вице-чемпионом.

В ночь на 4 июля во Владикавказе ушел из жизни участник команды КВН "Пирамида" Аслан Алборов. Ему было 33 года. Причины смерти пока неизвестны, пишет портал Super.В последнее время Аслан Алборов работал на североосетинском телевидении, а с 2004-го по 2010 год он выступал в КВН в составе команды Северной Осетии-Алании "Пирамида", которая играла в Высшей лиге и дважды становилась вице-чемпионом.Кроме того, эта команда принимала участие в 2009 году в фестивале в Юрмале и "Летнем кубке" 2010 года. Там они выходили на сцену вместе с другой знаменитой командой КВН — "Нарты из Абхазии", напоминает РИА Новости.Директор театра КВН Сослан Плиев, сообщая эту печальную новость в своем "Фейсбуке", написал: "На том свете уже много людей из КВНа... Аслан Камболов, Сергей Есенов, Алик Бадов... И вот теперь Хома... Слишком много".