За неделю в городе появилось на свет 89 младенцев

За неделю в городе появилось на свет 89 младенцевС 25 июня по 1 июля в Костроме родились 89 младенцев - 41 мальчик и 48 девочек.Самыми популярными мужскими именами у костромичей стали Дмитрий, Александр, Никита и Артем. Лидеры женских имен - Александра, Арина, Алена и Валерия. Большой интерес у костромичей вызвали редкие имена: Ярослав, Филипп, Тимур, Савелий, Таисия, Софина, Мирослава и Хельга.По данным «Народной газеты», за это время зарегистрировано 54 брака и 23 развода.